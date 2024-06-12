افتتاح 6 عروض جديدة.. خريطة العروض المسرحية في عيد الأضحى

يقدم البيت الفني للمسرح تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، 6 عروض مسرحية جديدة لجمهوره على مسارحه بالقاهرة والإسكندرية، وهي "مش روميو وجولييت" من ثاني أيام العيد، "العيال فهمت" من ثالث أيام العيد، "مرايا إلكترا" من ثالث أيام العيد، "ذات والرداء الأحمر" ثاني أيام العيد، "الحلم حلاوة" من ثاني أيام العيد، "مغامرة في المدينة الأسطورية" من ثاني أيام العيد.

وتفتتح فرقة المسرح القومي، العرض الجديد "مش روميو وجولييت"، مستوحى من نص "روميو وجولييت" لوليام شكسبير، بطولة الفنان علي الحجار، والفنانة رانيا فريد شوقي، صياغة شعرية أمين حداد، إخراج عصام السيد، وينطلق في التاسعة مساء ابتداء من ثاني أيام العيد على المسرح القومى.

وتفتتح فرقة المسرح الكوميدي، عرض "العيال فهمت"، العرض مأخوذ عن الفيلم الغنائي صوت الموسيقى، من إخراج شادي سرور، من انتاج المسرح الكوميدي، وتعرض على مسرح ميامي في الثامنة والنصف ابتداء من ثالث أيام العيد.

أما فرقة مسرح الشباب، فتفتتح عرض "مرايا إلكترا" من تأليف متولي حامد، وإخراج أيمن مصطفى، من إنتاج مسرح الشباب وتعرض على المسرح العائم في الثامنة والنصف بدءًا من ثالث أيام العيد.

وللأطفال تفتتح فرقة مسرح القاهرة للعرائس، عرض "ذات والرداء الأحمر"، تأليف وأشعار وليد كمال، ومن إخراج نادية الشويخ، وتعرض ابتداء من ثاني أيام العيد في الساعة الثامنة مساء.

وتفتتح فرقة المسرح القومي للأطفال، عرض "الحلم حلاوة" من تأليف ياسر أبو العينين، ومن إخراج مي مهاب ويقدم العرض على مسرح متروبول، وينطلق من ثاني أيام العيد فى الساعة السابعة والنصف مساء.

وتقدم فرقة الإسكندرية العرض المسرحي للأطفال "مغامرة في المدينة الأسطورية"، من إنتاج فرقة الإسكندرية وتعرض على مسرح ليسيه الإسكندرية في الساعة الرابعة عصرًا، وذلك ابتداء من ثاني أيام العيد.

ويبلغ إجمالي العروض التي يتم تقديمها خلال إجازة عيد الأضحى 11 عرضًا مسرحيًا، من بينها 5 عروض مسرحية يتم إعادة عرضها، وهي: عرض "يوم عاصم جدا" من تأليف وأشعار أيمن النمر، رؤية وإخراج عمرو حسان، وذلك في تمام التاسعة مساء على مسرح السلام بشارع القصر العيني.

أما فرقة مسرح الغد، فتقدم عرضها المسرحي "النقطة العميا" النص مأخوذ عن رواية العطب للكاتب السويسري فريدريش دورينمات، من إعداد وإخراج أحمد فؤاد، وذلك في الثامنة والنصف مساء على مسرح الغد بالعجوزة.

وتعرض فرقة مسرح المواجهة والتجوال، العرض المسرحي " السمسمية" كتابة وإخراج سعيد سليمان، وذلك في تمام الثامنة مساء على المسرح العائم الصغير بالمنيل.

وتقدم فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة، عرض "كاندي كراش"، من تأليف سعيد حجاج، وإخراج محمد متولي، وذلك في تمام السابعة مساء على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر.

وفى الإسكندرية تعرض فرقة مسرح الإسكندرية، عرض "حازم حاسم جدا" كتابة وليد يوسف، إخراج محمد مرسي وذلك علي مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية في تمام الثامنة مساء.