سيارة رش ناموس تتسبب فى حريق داخل كومباوند بمدينة نصر

تفحمت 3 سيارات في حريق شب داخل كومباوند في مدينة نصر.

تفحم 3 سيارات في حريق كومباوند بمدينة نصر

وتبين من التحقيقات أن سيارة رش ناموس كانت تباشر عملها وفجأة اشتعلت النيران بها وكانت تقف بالقرب من 4 سيارات داخل الكومباوند.

وامتدت النيران من سيارة رش الناموس إلى باقي السيارات في عدم وجود أي من الأهالى أو سيارات الإطفاء.

وتباشر الجهات المعنية تحقيقاتها في الواقعة، من خلال تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في الكومباوند، والتي رصدت بداية اشتعال النيران حتى نهايتها.