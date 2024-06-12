"الأحرار الدستوريين" يهنئ تنسيقية الشباب بمرور ست أعوام على تأسيسها

هنأ حزب الأحرار الدستوريين، برئاسة محمد فايز يكن، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمناسبة مرور ست أعوام على تأسيسها، مثمنا جهود التنسيقية ومشاركتها البناءة في تقدم المجتمع المصري.

منارة لشباب مصر

وقال الحزب، في بيان له، إن قيادات الأحرار الدستوريين يرون التنسيقية بمثابة منارة لشباب مصر الذي يحلم بممارسة السياسة بطريقة مختلفة فحملت التنسيقية شعارها الذي حققته باقتدار (سياسية بمفهوم جديد) على مدار ست أعوام من الإنجاز والتقدم، ضمت تحت هذا الشعار مئات من الشباب ذوي الأفكار والأيدلوجيات المختلفة في خطوة أثبتت فيها أن مصر ما زالت بها كوادر تستحق أن تقودها إلى بر الأمان الفترة المقبلة.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وهنأ حزب الأحرار الدستوريين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بذلك الإنجاز العظيم، متنميا لهم دوام التوفيق والسداد.

وتحل اليوم الذكرى السادسة على تأسيس تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تلك المنصة التي استطاعت أن تجمع 26 حزبًا سياسيًا، ومئات الشباب السياسي من مختلف الأيديولوجيات والأفكار، في تجربة غير مسبوقة، برهنت على أن الاختلاف قوة، وأن الوطن يتسع للجميع.

وتؤكد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أنها خلال السنوات الستة عملت بكل كد على تنمية الحياة السياسية والحزبية، من خلال التدريب والتأهيل، وتمكين الشباب في المواقع القيادية، وتنظيم الحوارات المجتمعية والسياسية والورش والفعاليات والندوات، وتوقيع بروتوكولات التعاون مع الجهات والهيئات المختلفة لتبادل الخبرات واستثمار طاقة الشباب.

كما قدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نموذجًا ناجحًا للقيادة الواعية، من خلال أعضائها نواب المحافظين، ومثالًا للتنوع وأغلبية التأثير من خلال تكتلها النيابي في مجلسي النواب والشيوخ.

وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن النجاح هو مجرد بداية والاستمرار في النجاح تحدي يستدعي العمل المستمر، والدؤوب.