الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد تبكير يونيو.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 للقطاع الحكومي

صرف مرتبات
صرف مرتبات

مع قرب صرف مرتب يونيو يشغل بال الموظفين في قطاعات ومؤسسات الدولة معرفة موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 للقطاعين الحكومي والخاص عبر جوجل، وذلك عقب الإعلان عن تبكير الصرف لمرتبات يونيو. 

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 للقطاع الحكومي

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 للقطاعين الحكومي والخاص.

أكدت وزارة المالية في مصر، على استمرار صرف مرتب شهر يونيو الجاري لكافة العاملين في الدولة وسيستمر الصرف إلى يوم الخميس الموافق 13 من يونيو 2024، والتي قد تم تبكير مواعيدها لكي تبدأ، من اليوم الأحد الموافق 9 من يونيو 2024 وذلك بمناسبة إغلاق السنة المالية بالعام 2023-2024، واجازة عيد الأضحى المبارك 2024.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024

وأعلن شريف خيري،بصغته  رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، حول تبكير مواعيد مرتبات في أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر ليكون موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 لجميع العاملين بالدولة يوم الخميس الموافق 18 من الشهر ذاته، والمتأخرات تكون في أيام 8، 10، 11يوليو.

موعد صرف مرتبات المعلمين شهر يونيو 2024

المالية: بدء صرف مرتبات يونيو للعاملين بالدولة.. اليوم

جدول صرف مرتبات شهر يونيو 2024 قبل عيد الأضحى

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024 لكل جهة حكومية بعد تبكير موعدها

هل يوجد زيادة في مرتبات شهر يوليو 2024؟

وتطبق الحكومة المصرية زيادة في المرتبات سنويًٍا وذلك يكون مع بداية بكل عام المالي الجديد، وذلك يكون لأن لمادة 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر وذلك بالقانون رقم 81 لسنة 2016، ستنص على أنه سيتم صرف علاوة دورية للموظفين بشهر يوليو من كل عام، وهي تكون زيادة ستُمنح لتحسين دخل العاملين بالدولة.

وكان رئيس الجمهورية في مصر، قد أقر هذه العلاوة بشهر مارس 2024، من ضمن حزمة الحماية الاجتماعية للمواطنين التي سوا تهدف لتحسين دخل العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكوادر الخاصة، والتخفيف لأثر الإصلاحات المالية والأزمات الاقتصادية على كافة المواطنين.

موعد صرف مرتبات المعلمين شهر يونيو 2024

المالية: بدء صرف مرتبات يونيو للعاملين بالدولة.. اليوم

وقد جاءت العلاوة الدورية المستحقة للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية وذلك بحد أدنى 10% في 29 من فبراير 2024، وبدء استحقاقها في 1/3/2024، بدلا من الموعد الأصلي المقرر لاستحقاقها في الأول من شهر يوليو 2024.

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