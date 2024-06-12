الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

معرض لتوزيع الملابس الجديدة دعما لأهالي 5 قرى بالمحلة الكبرى في القاهرة

شاركت جمعية الأورمان، التابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية فى تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة على الأسر المتعففة والأسر الأولى بالرعايا والأكثر احتياجًا بقرى العبايدة والقيراطية وعزبة الست وعزبة البغدادلي بمركز المحلة الكبرى فى محافظة الغربية.  

ومن جهته، أكد أحمد حمدى عبدالمتجلى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، أن المديرية تسعى لإدخال روح البهجة على أكبر عدد من الأسر الأولي بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم، حيث تم تنظيم المعرض ودعوة الأسر بصحبة أطفالهم والاحتفال بهم وتوزيع الملابس الجديدة عليهم، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة بارجاء المحافظة.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهمم من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة، سواء كان التقديم عن طريق الجمعية او عن طريق مديرية التضامن في محافظة الغربية.

من جهته، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى الغربية تقوم برصد الاحتياجات الرئيسية الاكثر إلحاحًا وتاثيرًا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة، مشيرًا إلى أن تنظيم المعارض يأتى فى إطار جهود الأورمان المستمرة لدعم شرائح غير القادرين فى قرى ونجوع ومدن محافظة الغربية.

يذكر أن تنظيم الأورمان لمعارض الملابس والأحذية يأتى استكمالًا لجهود الأورمان التى تنظمها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة فى محافظة الغربية من توزيع مساعدات موسمية وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر وإعادة إعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وعمل الأسقف والمحارة والسباكة والأرضيات وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تمامًا.

جمعية الأورمان للعمل الأهلي والتنموي مديريه التضامن الملابس الجديدة ودعوة الأسر بصحبة أطفالهم

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