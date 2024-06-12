الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كامل الوزير ينفى بيع الموانئ المصرية: "نحن لا نبيع موانينا"

الفريق كامل الوزير
الفريق كامل الوزير وزير النقل

نفى الوزير كامل الوزير، وزير النقل، ما يردده البعض حول بيع الموانئ المصرية قائلا: نحن لا نبيع موانئنا، رغم أن كثيرا من الدول تقوم بهذا الأمر.

وأوضح الفريق كامل الوزير خلال مؤتمر صحفي، أننا نمتلك بنية تحتية قوية، وما نقوم به عبارة عن إسناد إدارة وتشغيل أرصفة وإعادة تسليم، مردفًا: إعادة تسليم، ما ينفى شائعة البيع التي يرددها البعض. 

وأكد الوزير أن شركاءنا موانئ أبوظبي لديها أرصفة فى عدد كبير من دول العالم ونتعاون سويا لتحقيق أهداف تنموية تستهدف العديد من الأهداف.

كامل الوزير وزير النقل وزير النقل بيع الموانئ موانئ أبوظبي أهداف تنموية

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