القاهرة الإخبارية: الاحتلال سينفذ عملية بدوار العلم أقصى غرب مدينة رفح مساء اليوم

قال يوسف أبوكويك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، إن هناك حالة توتر في المنطقة الشمالية الغربية من مدينة رفح نظرًا لمعلومات مفادها أن الجيش الإسرائيلي أبلغ منظمة الصليب الأحمر نيته القيام بعملية قال إنها محدودة ستكون في منطقة دوار العلم في أقصى غرب مدينة رفح.

وأضاف أبوكويك، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة ببرنامج "جولة المراسلين" المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية": هذه العملية قد تبدأ في ساعات المساء عند السادسة مساء اليوم، وقد تمتد حتى السادسة صباحًا وطلب من موظفي الصليب الأحمر البقاء في خيامهم وفي مراكزهم وعدم المغادرة، هذا يعني أن هناك مخاطر ربما تطال النازحين في المناطق الشمالية الغربية من مدينة رفح ونحن نتحدث عن آلاف من الفلسطينيين الذين ما زالوا في خيامهم في أقصى المناطق الشمالية الغربية من مدينة رفح والوصول إلى دوار العلم.

وأوضح أن القيام بعملية عسكرية هناك يعني أن حتى المآوى الآمنة التي تحدث عنها الاحتلال الإسرائيلي يصبح الفلسطيني فيها معرضًا للخطر، وقد تصله أيضًا إطلاقات النار أو القذائف المدفعية، نظرًا لأن التجارب السابقة أثبتت أن الاحتلال الإسرائيلي لا يلتزم بنطاق جغرافي معين حينما يعلن عن بدء هذه العمليات البرية.

وأكد أنه: في مدينة رفح منذ ساعات الصباح الباكر تسمع أصوات الانفجارات الكبيرة في منطقة الشابورة وسط مدينة رفح وهناك قام الاحتلال الاسرائيلي بتدمير عدد من الأحياء السكنية سواء من خلال القصف الذي تنفذه الطائرات الحربية الإسرائيلية وأيضًا التفجيرات التي تقوم بها ما تعرف بوحدة الهندسة في جيش الاحتلال، إلى جانب أيضًا الغارات التي شنها الطيران الإسرائيلي على أحياء سكنية في منطقة حي البرازيل جنوب شرق مدينة رفح.