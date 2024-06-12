بعد خروج عربات قطار عن القضبان.. عودة حركة القطارات على خط بنها زفتى

شهدت قرية ميت الحارون التابعة لمركز زفتي بمحافظة الغربية خروج عربة من قطار خط بنها - زفتي عن القضبان دون وقوع إصابات.

تلقت الأجهزة الأمنية بالغربية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود إخطار من أهالي قرية ميت الحاضرون التابعة لمركز زفتي يفيد بخروج العربة الأخيرة من قطار بنها - زفتي عن القضبان دون وقوع إصابات.

انتقلت الأجهزة الأمنية وقيادات السكة الحديد وتم الدفع بونش ورفع العربة وعودة حركة القطارات على الخط بشكل طبيعي وحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.