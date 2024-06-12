الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مراسل "إكسترا نيوز": إسرائيل تمنع دخول المساعدات لغزة من معبر كرم أبوسالم

معبر كرم أبوسالم
معبر كرم أبوسالم

كشف كريم رجب، مراسل قناة إكسترا نيوز، الأوضاع في الجانب المصري من معبر رفح البري، وآخر المستجدات. 

وقال مراسل الفضائية، خلال تغطية حية من أمام العبر، اليوم الأربعاء، أن السلطات  الإسرائيلية منعت دخول المساعدات نتيجة إغلاق منفذ كرم أبو سالم من الجانب الإسرائيلي.

وأكد مراسل الفضائية، أن إغلاق المعبر جاء في التوقيت الذي تزداد فيه الأوضاع الإنسانية كارثية داخل قطاع غزة وعدم توقف آلة الحرب الإسرائيلية عن حصد أرواح المدنيين وزيادة عدد الجرحى داخل القطاع وانهيار القطاع الصحي.

إكسترا نيوز تتابع الأوضاع عند الجانب المصري من معبر رفح البري آخر المستجدات 

وأشار مراسل الفضائية، إلي أن 9 من كل 10 أطفال في غزة يعانون من نقص خطير في الغذاء، وأن سوء التغذية يزيد من الخطر على الحياة في القطاع بحسب ما أعلنت منظمة اليونسيف. 

مراسل اكسترا نيوز معبر كرم أبو سالم غزة المساعدات

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