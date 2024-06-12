الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جامعة المنصورة تتصدر تصنيف "تايمز" البريطاني في مجال التأثير

جامعه المنصوره
جامعه المنصوره

أعلن الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، حصول الجامعة على المرتبة الأولى فى تصنيف التايمز البريطانى في مجال التأثير (Times Higher Education Impact) لعام 2024، وذلك طبقا لتقرير التصنيف الذى تم الإعلان عنه. 

وتقدمت الجامعة 100 مركز دولي في الفئة من 201 الي 300 مقارنه بالعام الماضي، وفقا لتحقيقها أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة،حيث استطاعت المشاركة في جميع أهداف التنمية المستدامة والبالغ عددها سبعة عشر هدفا SDGs، وكان للجامعة ترتيبا دوليا مرموقا في جميع الأهداف علي النحو التالي المرتبة 70 عالميا في تحقيق الهدف التاسع، المرتبة 201-300 عالميا في تحقيق الهدف الثاني والهدف السابع والهدف العاشر والهدف الرابع عشر والهدف الخامس عشر، المرتبة 301-400 عالميا في تحقيق الهدف الثالث والهدف الحادي عشر والهدف السادس عشر، المرتبة 401-600 عالميا في تحقيق الهدف السادس والهدف الثامن والهدف الثاني عشر والهدف الثالث عشر والهدف السابع عشر، المرتبة 601-800 في تحقيق الهدف الرابع والخامس والهدف الأول.

الجدير بالذكر أن تحقيق أهداف التنمية المُستدامة تعُد أحد الأنشطة الهامة للجامعات المصرية أسوة بالجامعات العالمية.

صحة الدقهلية: الكشف على 945 مريض فى قافلة علاجية في قرية الخليج مركز المنصورة.

كان وجه الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهليه، بتنظيم قافلة طبية علاجية الإثنين والثلاثاء، في قرية الخليج مركز المنصورة، تحت إشراف الدكتور علياء أبو السعود، منسق عام القوافل.

وجرى توقيع الكشف على 945 مريضا، وضمت 7 عيادات  منها (أطفال -  باطنة - الجراحة - عظام - انف وأذن -أسنان - نساء وتنظيم أسرة)، فضلًا عن معمل طفيليات وأشعة x ray.

وجرى إجراء 250 تحليلًا مختلفًا للمرضى، 67 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلًا عن فحوصات لـ86 مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم وتحويل 4 حالات للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم واصدار 3 قرارات للعلاج على نفقة الدولة.

شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة جامعة المنصورة المنصورة تصنيف التايمز البريطاني

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