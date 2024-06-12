مواعيد مباريات منتخب مصر فى تصفيات أمم إفريقيا 2025

أغلق الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول بقيادة حسام حسن، ملف التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، بعد التربع على صدارة المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، وبفارق 4 نقاط عن منتخب غينيا بيساو أقرب المنافسين.

وبدأ الجهاز الفنى فى التحضير مبكراً للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا، خاصة وأن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم، سيتم استئنافها فى مارس المقبل، أى بعد الانتهاء من بطولة أمم افريقيا التى تستضيفها المغرب مطلع العام المقبل.

ويحتاج الجهاز الفنى لمنتخب مصر إلى مزيد من الاستعداد لبطولة إفريقيا من أجل المنافسة على لقبها فى ظل وجود جهاز فنى وطنى بقيادة العميد.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، مواعيد تصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، والتى تتم على مرحلتين، وفقا للتصنيف الخاص بالمنتخبات الأفريقية.

المرحلة الأولى من التصفيات بدأت بالدور التمهيدي خلال الفترة من 18 إلى 26 مارس 2024، على أن تقام المرحلة الثانية من التصفيات خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر.

وستجرى الجولتان الأولى والثانية من تصفيات إفريقيا في الفترة من 2 إلى 10 سبتمبر 2024، في حين ستجرى، الجولتان الثالثة والرابعة في الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر 2024 ، أما الجولتان الخامسة والسادسة فستلعب في الفترة من 11 إلى 19 نوفمبر 2024.

ومن المقرر أن تجرى قرعة التصفيات المؤهلة لبطولة أمم افريقيا 2025 خلال شهرى يوليو وأغسطس المقبلين وفقا لترتيب الاتحاد الافريقى، حيث تجرى القرعة فى المغرب.

وينتظر الجهاز الفنى نتيجة القرعة من جل التعرف ععلى المنتحبات التى سيواجهها فى التصفيات، حتى يكون الاستعداد للمباريات الست التى سيخوضها الفراعنة بالشكل الملائم لضمان الصول إلى النهائيات ومن ثم المنافسة على اللقب الغائب عن الفراعنة منذ عام 2010.