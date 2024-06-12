ضمن الخطة الاستثمارية.. بدء أعمال رصف الطرق بمدينة قفط بقنا

أعلن عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، أنه تم البدء في أعمال رصف وتركيب بلدورات بشارع المستشفى بمدينة قفط ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2024/2023 لمراكز المحافظة والتي تتضمن رصف الطرق والنظافة وتجميل الميادين وتحسين البيئة، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية حريصة على رفع كفاءة وتحسين شبكة الطرق الداخلية سواء الرئيسية منها أو الفرعية، لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين، وذلك ضمن الخطة الموضوعة للنهوض والارتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ وبرامج تنمية الصعيد.



وأضاف المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، بأن أعمال الرصف تتم بطول 600 متر وعرض من 10 إلى 12 مترا من كوبرى المرور حتى كوبرى الزعير بتكلفة مالية بلغت مليون و780 ألفا، لافتًا إلى المتابعة الدورية والمستمرة من قبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا لأعمال ومراحل التنفيذ حتى الانتهاء من تلك الأعمال وفقًا للجدول الزمني المقرر وطبقًا للمواصفات والمعايير الفنية المحددة، فضلا عن تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير الإمكانات المتاحة وبذل مزيد من الجهود لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات بالمراكز والقرى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مؤكدا أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في تنفيذ الأعمال حفاظًا على الصالح العام وحقوق المواطنين.