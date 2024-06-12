الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز

كاتب صحفي: مصر تواصل جهودها على كل المستويات لدعم الأشقاء الفلسطينيين

الكاتب الصحفي أشرف
الكاتب الصحفي أشرف أبو الهول

قال الكاتب الصحفي أشرف أبو الهول، إن موقف مصر ثابت من مخطط تهجير الفلسطينيين من أراضيهم ودائمًا ما تحاول إسرائيل بتنفيذ المخطط منذ عام 1948 وعلى مدار سنوات، ولكن الجهود المصرية لمساعدة الشعب الفلسطيني وإنهاء الحرب لم تتوقف أبدًا ورفض مصر القاطع لفكرة التهجير، مؤكدًا على أن رؤية مصر لحل القضية الفلسطينية مستمدة من احتياجات الفلسطينيين.

وأكد الكاتب الصحفي، خلال مداخلة هاتفية  لفضائية "إكسترا نيوز"، أن مؤتمر الاستجابة الإنسانية لغزة، بالأمس، جاء في توقيت مهم جدًا حيث أن الأوضاع الإنسانية في غزة شهدت تدهور كبير جدًا خاصة بعد سيطرة دولة الاحتلال على معبر رفح من الجان بالفلسطين وتم إغلاقة، أصبح كميات المساعدات قليلة جدًا وهناك صعوبة في وصولها لقطاع غزة. 

كاتب صحفي: يوضح الدعم المصري الثابت للقضية الفلسطينية منذ 1948

وتابع الكات بالصحفي، أن الرصيف البحري المؤقت الذي أقامته الولايات المتحدة الأمريكية،  فشل فشل ذاريعًا، ولم يصل ربع الكميات التى تدخلها المعابر البرية في يوم واحد، وغزة تمر بأصعب معاناة إنسانية، لذلك جاء المؤتمر بمطالب واضحه. 

وتابع الكاتب الصحفي، أن مصر تواصل جهودها على كل المستويات لدعم الأشقاء الفلسطينيين، وعملت على إدخال المساعدات من أغذية ومياه وأدوية حتى تساعد الفلسطينيين على الصمود، وإفشال المخططات الإسرائيلية للتهجير القسري، مؤكدًا أن الجهود المصرية متواصلة لدعم غزة للوصول للتأثير المطلوب.

 

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