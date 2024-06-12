الأربعاء 12 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القاهرة الإخبارية: المنظومة الصحية فى قطاع غزة منهارة جراء استمرار العدوان

يوسف أبو كويك
يوسف أبو كويك

قال يوسف أبوكويك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، إن المنظومة الصحية منهارة منذ الأيام الأولى لهذا العدوان المتواصل على قطاع غزة، واليوم تتحدث وزارة الصحة الفلسطينية عن خطورة توقف محطة الأكسجين الوحيدة في القطاع، نظرًا لنفاد الوقود الذي يسمح بعبوره بكميات قليلة وضائلة جدًا إلى المؤسسات والمشافي في القطاع.

وأضاف أبوكويك، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة ببرنامج "جولة المراسلين" المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن وزارة الصحة الفلسطينية أشارت إلى أن 4 مستشفيات فقط تقريبًا هي العاملة بقدرة كاملة أو جزئية في قطاع غزة ويقصد بها مستشفى كمال عدوان في شمال القطاع بشكل جزئي، ومستشفى الأهلي المعمداني، وهذان المستشفيان في المناطق الشمالية من القطاع وفي مدينة غزة، ومستشفى شهداء الأقصى ومشفى غزة الأوروبي، مشيرًا إلى أن مشفى ناصر هنا يعاد تأهيله بشكل جزئي.

وأكد أن هذا هو الواقع الصحي المنهار، حيث إن هناك مشافي تتوقف فيها مولدات الكهرباء بسبب خروجها عن الخدمة وتلفها، وأخرى أيضًا تتهدد فيها المولدات بالتوقف نظرًا لنفاد الوقود حسبما تعلن إداراة هذه المشافي.

جولة المراسلين القاهرة الإخبارية المنظومة الصحية العدوان قطاع غزة غزة

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