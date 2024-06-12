محافظ أسيوط يتفقد مقار لجان امتحانات الثانوية العامة

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، بعض مقار لجان امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي (2023-2024) للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات وتأمين اللجان ويطمئن وزير التربية والتعليم – عبر الفيديو كونفرانس من مقر غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم - على انتظام سير الامتحانات، وتوفير الجو المناسب للطلاب خلال فترة الامتحانات التي تستمر حتى 20 يوليو 2024م.

توفير بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة

بدأ محافظ أسيوط بتفقد محيط لجان مدرسة خديجة يوسف الثانوية بنات بحي شرق واطمئن على سير أعمال الامتحانات وتوفير بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، وتأكد من تجهيز اللجان وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب، واطمأن من رئيس لجنة الامتحانات على انتظام الاوضاع واستقراراها وتوفر كافة الخدمات، كما تفقد المحافظ مقر غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم وتابع سير العمل بالغرفة.

وشد على توفير كافة الاحتياجات للجان وانتظام العمل بكافة اللجان على مستوى المحافظة بدون أية عقبات والتي تجرى اليوم الامتحانات في مادتي الاقتصاد والاحصاء.

كما أجرى محافظ أسيوط، مداخلة - عبر الفيديو كونفرانس - مع الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم الفني، طمأنه خلالها على إنتظام سير أعمال الامتحانات بالمحافظة وتوفير كافة الامكانات لجميع اللجان على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

وقال محافظ أسيوط إن إجمالي عدد طلاب الشهادة الثانوية العامة هذا العام يبلغ 28 ألف و132 طالب وطالبة موزعين على 79 لجنة على مستوى المحافظة، وبدأت الامتحانات يوم الاثنين 10 يونيو للمواد التي لا تضاف للمجموع فيما تنطلق امتحانات المواد الأساسية اعتبارًا من 22 يونيو الجاري وحتى 20 يوليو 2024، مؤكدًا على تطبيق أقصى درجات السلامة للطلاب وجميع المشاركين في امتحانات الثانوية العامة من مراقبي اللجان والملاحظين قبل وأثناء وبعد الامتحانات بما يضمن انتظام سير عملية الإمتحان مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين وكافة العاملين بأعمال المراقبة والنظام والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات.

أوضح إنه تم التنبيه على رؤساء الأحياء والمراكز بالمرور الدوري على محيط اللجان والمدارس التي يتم عقد الامتحانات بها للتأكد من رفع كافة الإشغالات من محيط اللجان والاطمئنان على سير الأعمال باللجان دون أية عقبات وتوافر كل وسائل الحماية المدنية مع عدم السماح قطعيًا بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي للجان من خلال التواجد الميداني لكافة رؤساء الأحياء على مدار اليوم.

أشار المحافظ إلى أنه إطمئن من خلال اللقاءات المتعددة التي عقدها مع قيادات مديرية التربية والتعليم على الاجراءات التي تم اتخاذها لاستقبال امتحانات الثانوية العامة وخاصة توقيع بروتوكولات مع كافة القطاعات (مديرية الصحة – مديرية الأمن – مديرية التموين – الكهرباء) والتنسيق مع إدارة المرور لتنظيم الحركة المرورية للشوارع المؤدية لمقار الامتحانات تجنبًا لحدوث تكدسات مرورية والتنسيق مع مديرية الأمن لتأمين مقار اللجان بالكامل والكنترولات واستراحات المراقبين وكذلك تأمين مسار أوراق الأسئلة والإجابات بين مركز التوزيع واللجان، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الصحة والتأمين الصحي والإسعاف لتوفير سيارة إسعاف وطبيب على الأقل بكل إدارة تعليمية مع وجود زائرة صحية بكل لجنة وتزويدها بكافة الإسعافات الأولية للتعامل مع الحالات الطارئة، فضلا عن بروتوكولات التعاون والتنسيق مع مديرية التموين وباقي الجهات المعنية.

من جهته، أوضح محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام بلغ 28132 طالب وطالبة موزعين على 79 لجنة، بالإضافة إلى لجنة مدرسة المتفوقين "stem" منهم 19056 طالب وطالبة علمي علوم، و1576 طالب وطالبة علمي رياضة، و7500 طالب وطالبة أدبي كما يبغ عدد المنتدبين على لجان السير 6259 ملاحظ و1247 مقدر درجات، وعدد الاستراحات للمراقبين 23 استراحة موزعة على كافة مراكز ومدن المحافظة، لافتًا إلى إنه تم تجهيز استراحات رؤساء اللجان والملاحظين لتوفير سبل الراحة والأمان لهم خلال فترة الامتحانات حيث تم توزيع وفرش مشتملات الاستراحات المنوط بها استضافة السادة المنتدبين والتأكيد على المشرفين بالتواجد خلال الـ 24 ساعة بالاستراحات لحل أيه مشكلة قد تطرأ بالإضافة إلى تجهيز عرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالمديرية.

وفي نهاية الجولة، التقى المحافظ، ووكيل وزارة التربية والتعليم، بعض طلاب وطالبات اتحاد الطلبة بالمديرية الذين شاركوا في توزيع المياه والعصائر على الطلاب منذ الصباح الباكر قبل دخولهم اللجان للتخفيف عنهم من حرارة الجو، وحثهم على الجد والاجتهاد خلال الدراسة والمشاركة في الأنشطة الصيفية خلال أجازة الصيف وتنمية مواهبهم.

1000152378

1000152377

1000152376

1000152375

1000152374

1000152373

1000152371