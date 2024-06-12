المجر ترفض المشاركة في جهود الناتو بأوكرانيا وتعزز الانقسام الأوروبي تجاه روسيا

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الأربعاء، إن المجر لن تشارك في جهود منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوكرانيا.

وقال أوربان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج: "إن الحكومة المجرية حصلت على ضمانات بأنه في حالة النزاع المسلح بين روسيا وأوكرانيا، لن تضطر المجر إلى المشاركة في أعمال عسكرية خارج أراضي الناتو".

وقال أوربان: "لقد تلقينا كل ما هو مطلوب لمعالجة القضايا الحالية. لقد كانت هذه مفاوضات صعبة ولكنها بناءة مع الأمين العام".

من جهته، قال ستولتنبرج: "إن الجانبين توصلا إلى توافق في الآراء حيث تمتنع المجر عن عرقلة قرارات الناتو"، حسبما نقلت رويترز.

وفيما يتعلق بأوكرانيا، قال ستولتنبرج: إن أوربان أوضح موقف المجر "لن يتم نشر أي أفراد هنغاريين في هذه الأنشطة، ولن يتم استخدام الأموال المجرية لدعمهم".

المجر ستسمح لحلفاء الناتو الآخرين بالمضي قدمًا في مبادراتهم

وأضاف ستولتنبرج: "في الوقت نفسه، أكد لي رئيس الوزراء أنه على الرغم من أن المجر لن تدعم هذه الجهود، إلا أنها ستمكن الحلفاء الآخرين من المضي قدما".

وعلى الرغم من أن المجر عضو في كل من حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، إلا أن أوربان حافظ على علاقات دبلوماسية واقتصادية قوية مع روسيا منذ بداية الصراع الروسي الأوكراني وكان منتقدًا صريحًا لبروكسل وواشنطن.

وفي مقابلة مع وسائل الإعلام المحلية المجرية مؤخرًا، قال أوربان: "إنه يجب القيام بكل شيء لوقف انتشار الحرب. إذا اندلعت حرب كبرى في أوروبا فسنخسر جميعا".

الناتو يتراجع عن طموحه في خطة مساعدة أوكرانيا بعد التراجع

هذا، وألغى ستولتنبرج خططًا لإنشاء صندوق مدته خمس سنوات للمساعدات العسكرية لأوكرانيا بعد أن واجه معارضة من أعضاء الحلف، وبدلًا من ذلك يطلب من الدول مواصلة مساهماتها الحالية، حسبما صرحت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرج الأسبوع الماضي.

وبموجب الاقتراح الجديد، الذي يمكن أن يحظى بدعم وزراء دفاع الناتو عندما يجتمعون في بروكسل هذا الأسبوع، سيلتزم الحلفاء بإنفاق ما لا يقل عن 40 مليار يورو (43 مليار دولار) سنويا على المساعدات الفتاكة وغير الفتاكة لأوكرانيا.

ويتماشى ذلك مع متوسط ​​المساهمات السنوية منذ الغزو الروسي في عام 2022، وفقًا للمصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها أثناء مناقشة المداولات الخاصة.