حفلات عيد الأضحى.. حسين الجسمي يلتقي جمهوره بين الكويت ودبي

حالة من النشاط الفني المكثف يعيشها النجم حسين الجسمي، خاصة أنه يستعد خلال الفترة الحالية لإحياء عدة حفلات غنائية ضمن جولة صيفية بين عدد من الدول العربية، تشمل سلسلة من الحفلات الغنائية الضخمة بمناسبة عيد الأضحى، كما يسعى للانتهاء من تسجيل أغنية جديدة لطرحها على طريقة السنجل خلال الفترة القليلة المقبلة.

حسين الجسمي يلتقى جمهوره بين الكويت ودبي

ومن المقرر أن يحيي الجسمي، أولى حفلات عيد الأضحى الثلاثاء المقبل الموافق 18 يونيو ثالث أيام العيد، بدولة الكويت على أحد المسارح الكبرى ضمن فعاليات مهرجان ليلة عمر 2024.

ومن الكويت يسافر الجسمي، إلى دبي للاحتفال مع جمهوره بعيد الأضحى، يوم الجمعة الموافق 21 من نفس الشهر، على اخد المسارح الكبرى وبمشاركة النجمة شيرين عبدالوهاب.

ويقام حفلي الجسمي في الكويت والإمارات تحت شعار "كامل العدد"، خاصة وأن نفدت التذاكر، وشهدت إقبال جماهيري كبير فور طرحها من قبل الجهات المنظمة.

الجسمي يجهز لجمهوره برنامج فني ملىء بالمفاجآت

في سياق متصل، قام الجسمي بالتجهيز رفقة فرقته الموسيقية لبرنامج فني مميز يحمل مجموعة من المفاجآت المتنوعة الجديدة التي سيقدمها لأول مرة على المسرح، إلى جانب أغنيات أرشيفه الغنائي من قديمه وجديده الذي يحظى بمشاهدات عالية ونجاحات كبيرة بين الجمهور العربي والعالمي.

وكان النجم حسين الجسمي، أحيا مؤخرًا حفلًا ضخمًا في العاصمة الأردنية عمان وحقق نجاحًا كبيرًا.

وقد طرح الجسمي أربعة أغنيات من مجموعة الأغنيات الذي قدمها بالحفل عبر القناة الرسمية في موقع YouTube من خلال فيديوهات مصورة من أجواء وتفاعل الجمهور في الحفل، والتي تضمنت الأغاني "يا بيرقنا العالي" بمصاحبة العزف على آلة البيانو، وأغنية "ما بحبك" وأغنية "حته من قلبي" وأغنية "الطير".

https://www.youtube.com/watch?v=9NYP_YK-

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