الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعثة الحج السياحي تنظم ندوات دينية وتوعوية لحجاج الشركات

جانب من المشاركين
جانب من المشاركين

واصلت بعثة الحج السياحي تنظيم عدد من الندوات الدينية والتوعوية لحجاج الشركات سعيا لتوعيتهم بمناسكهم وإزالة أي لبث لديهم في أداء مناسك الحج، يشارك في تلك الندوات عدد من مشايخ وزارة الأوقاف والأزهر الشريف المرافقين للبعثة يجيبون كافة أسئلة الحجاج واستفساراتهم الدينية لضمان صحة أداء مناسك الحج على الوجه الأكمل.

وقد حرصت بعثة الحج السياحي برئاسة سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار على عقد تلك الندوات بأماكن تجمعات الحجاج، وأصدرت تعليماتها بالاهتمام الخاص بمخيمات الحج البري والاقتصادي

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ففي منطقة "بطحاء قريش"، تم تنظيم ندوة توعوية حضرها ما يقرب من 700 حاج وحاجة من حجاج بيت الحرام، حيث أكد الشيخ فودة سيد فودة أمام المسجد الشافعي في القاهرة، على الفرصة العظيمة الاي منحها الله لحجاج بيت الله، مشددا على أن الحج فريضة الحج تتجلى فيها كل مظاهر التيسير،  وأبرزها أن الله سبحان وتعالى فرضه على المسلمين مرة واحدة في العمر، وأضاف أن الحج تربية للإبدان والضمائر، وفرصة عظيمة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى.

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أما الشيخ حسن عبدالمعبود أمام مسجد الشربتلي، فقد شدد على أنه يجب على الحاج اتباع كافة التعليمات للحفاظ على سلامته وسلامة باقي حجاج بيت الله، وأضاف أن الحاج يجب عليه أن يكون قاصدا رضا الله عز وجل، مشددا على أن الحج تعليم على انتزاع الشهوات، فهو مدرب عظيم وتعليم للصبر والمثابرة، وتعليم لرمي الشهوات والمعاصي.

وخلال الندوة حرصت بعثة الحج السياحي على الإجابة على كافة الاستفسارات للحجاج، حيث تفاعل الحجاج بشكل كبير مع مشايخ وزارة الأوقاف الذين أجابوا على كافة الأسئلة والاستفسارات.

ووجه حجاج السياحة المتواجدين في منطقة " بطحاء قريش" الشكر لوزارة السياحة وغرفة الشركات وكافة العاملين ببعثة الحج السياحي على ما يقومون به من توفير لكافة الخدمات والتسهيلات لأداء المناسك بكل سهولة ويسر.

جانب من المشاركين
جانب من المشاركين
جانب من المشاركين
جانب من المشاركين
جانب من المشاركين
جانب من المشاركين
جانب من المشاركين
جانب من المشاركين
جانب من المشاركين
جانب من المشاركين
جانب من المشاركين
جانب من المشاركين
جانب من المشاركين
جانب من المشاركين
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