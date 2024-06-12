الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز

رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ الرئيس السيسي والمصريين بعيد الأضحى المبارك

جريدة الدستور

بعث الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقية تهنئة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية في نص البرقية: «يسعدني أن أبعث لفخامتكم، بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، بخالص التهاني القلبية وأصدق التمنيات، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ونصلي أن يعيده الله على مصر الغالية وشعبها العظيم، بالخير والمحبة والسلام. وكل عام وسيادتكم بخير».

كما بعث رئيس الطائفة الإنجيلية برقيات تهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك إلى كلٍّ من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، والمستشار حمادة الصاوي، النائب العام، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، وإلى كل من وزراء الدفاع والداخلية والعدل والتضامن الاجتماعي والتعليم والصحة والقوى العاملة والتجارة والصناعة والمالية والإسكان والبيئة والثقافة وشؤون مجلس النواب والزراعة، ومحافظ البنك المركزي المصري، ومحافظي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحر الأحمر والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان.

مجلس الشيوخ

وكان قد أرسل قداسة البابا تواضروس الثاني برقية لرئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق هنأه فيها وأعضاء المجلس بمناسبة عيد الأضحى المبارك، هذا نصها:

السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق
رئيس مجلس الشيوخ

يسرني بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أتقدم لسيادتكم ولجميع أعضاء مجلسكم الموقر بأصدق التهاني بحلول عيد الأضحى المبارك، مصليًا أن ينعم الله عليكم بالصحة ويوفقكم لتحقيق مزيد من التقدم والرفعة للمؤسسة التشريعية إعلاءً للمصلحة العامة للوطن والمواطنين وتحقيقًا للآمال والطموحات الوطنية كافة، دمتم في رعاية الله وأمنه.

القس أندرية زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري عيد الأضحى المبارك

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