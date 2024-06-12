الوزير: إنشاء البنية الأساسية لمحطة ركاب سياحية فى ميناء العين السخنة

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه تم إنشاء البنية الأساسية لمحطة ركاب سياحية فى ميناء العين السخنة، موضحا أن موانئ أبوظبى ستنشى محطة الركاب، بالإضافة إلى محطة الـ"الرورو" فى ميناء السخنة التى تخدم التجارة.

وأضاف وزير النقل فى مؤتمر صحفى أن هناك ما يقرب من مليون راكب من محطات الركاب فى البحر الأحمر.

توقيع عدد من الاتفاقيات مع الجانب الإماراتى

وأوضح أنه تم توقيع عدد من الاتفاقيات مع الجانب الإماراتى، موضحا أنه كان لابد من استغلال البنية التحتية التى طورتها مصر، لخدمة قطاعات الدولة ومنها قطاع السياحة.

وتابع وزير النقل، أن البنية التحتية القرية تخدم قطاع السياحة، ومحطات الركاب أيضا تخدم السائحين.

“ نحن لا نبيع موانينا ”

ونفى الوزير ما يردده البعض حول بيع الموانئ المصرية قائلا: نحن لا نبيع موانئنا، رغم ان كثير من الدول تقوم بهذا الأمر.

وأوضح الفريق كامل الوزير خلال مؤتمر صحفي، أننا نمتلك بنية تحتية قوية، وما نقوم به عبارة عن إسناد إدارة وتشغيل أرصفة وإعادة تسليم، مردفا: إعادة تسليم، ما ينفى شائعة البيع التي يرددها البعض.

وأكد الوزير أن شركاؤنا موانئ أبوظبي لديهم أرصفة فى عدد كبير من دول العالم ونتعاون سويا لتحقيق أهداف تنموية تستهدف العديد من الأهداف.