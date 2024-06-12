الأربعاء 12 يونيو 2024
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محافظ بورسعيد: تجهيز 11 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، تخصيص مديرية الأوقاف 11 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بمدينتى بورسعيد وبورفؤاد.

أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى في بورسعيد

أشار المحافظ أنه جرى تجهيز أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى في بورسعيد وبورفؤاد، في  11 ساحة تٌحيط بمساجد كبرى وهما، ساحة مسجد السلام بحي الشرق،  ساحة مسجد الشيخ زايد بالحي الإماراتي، ساحة المسجد الكبير بمدينة بورفؤاد، ساحة المعمورة بطرح البحر، ساحة مسجد التوحيد بحي الزهور، ساحة مسجد الرزاق بالزهور، ساحة مسجد السيدة زينب ببنك الإسكان، ساحة مسجد حمدي تمام بطرح البحر، ساحة مسجد الحسين بحي المناخ، ساحة مسجد دار السلام الحرمين بالتصنيع بحي الضواحي، ساحة مسجد الشبان المسلمين

وسيتم السماح بفتح المساجد والساحات قبل الصلاة بنصف ساعة، لاستقبال المصلين وأسرهم، وسط أجواء الفرحة بالعيد.

ووجه المحافظ التهنئة لأبناء المحافظة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يعيده على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

التعاون بين محافظة بورسعيد ودولة استراليا

وفي شأن آخر، استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، السفير دكتور «اكسيل وابنهورست سفير استراليا بالقاهرة»، وذلك بديوان عام المحافظة، لبحث سبل التعاون بين محافظة بورسعيد ودولة استراليا، بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والمهندس محمد سعدة، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، ورئيس الغرفة التجارية ببورسعيد.

وخلال اللقاء تم عرض فيلم تسجيلي حول المشروعات التنموية والخدمية التي شهدتها المحافظة خلال الأعوام الماضية، تحت عنوان "شركاء النجاح"، مؤكدا أهمية موقع بورسعيد الجغرافي، والمناطق الصناعية والبترولية، والموانيء، ما جعلها قبلة استثمارات العالم.

وقال محافظ بورسعيد خلال كلمته، إن أكثر من 12% من حجم التجارة العالمية يمر بمحافظة بورسعيد لموقعها المتميز، حيث تتوسط 3 قارات، لافتا إلى أن مصانع الملابس بالمحافظة تصدر 54% من صادرات مصر من الملابس الجاهزة، قائلا ان التنوع الصناعي ساهم في تحقيق طفرة اقتصادية غير مسبوقة في المحافظة.

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