الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الرئيس السيسى: مصر تعتز باستضافة الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، ديلما روسيف، رئيسة بنك التنمية الجديد، والوفد المرافق لها، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية.

تفاصيل اللقاء

تناول اللقاء استعراض مسار العلاقات بين مصر والبنك، الذي يعد الذراع الاقتصادية لتجمع "بريكس"، حيث أكد الرئيس السيسي اعتزاز مصر باستضافة الملتقى الدولي الأول للبنك، الذي يعقد حاليًا بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو الأول من نوعه للدول أعضاء البنك.

وأشار الرئيس السيسي إلى أهمية الملتقى ودوره في دفع جهود تيسير التعاملات بين الدول الأعضاء بالعملات المحلية، والتعريف بآليات دعم القطاع الخاص، ومناقشة فرص التعاون المستقبلية بين أعضاء تجمع "بريكس"، المؤسسين والجدد.

وأوضح المستشار الدكتور أحمد فهمي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، في بيان، أن الرئيس السيسي، أكد محددات رؤية مصر حول أهمية الشراكات الجنوب-جنوب في تحقيق الأهداف التنموية الوطنية، مشيرًا إلى تطلع مصر لمتابعة الخطط المستقبلية للبنك، لاسيما بشأن ما يوفره من الآليات المبتكرة والضمانات، والدعم الفني الذي يتيحه للقطاعين الحكومي والخاص، في إطار دوره الأوسع في المساهمة في إصلاح الهيكل المالي العالمي، لإقامة بيئة دولية داعمة للاقتصادات الناشئة والدول النامية.

ومن جهتها؛ أكدت رئيسة بنك التنمية الجديد، تقديرها لانضمام مصر إلى البنك واستضافتها للملتقى، مشيرةً إلى حرص البنك على العمل المشترك مع مصر للقيام بدور فعال في مساندة الدول الأعضاء وكذا الدول النامية بشكل عام، بما يدعم جهود تحسين النظام الاقتصادي العالمي ليصبح أكثر عدالةً ودعمًا لجهود التنمية.

كما أشادت بتجربة مصر التنموية الناجحة، مشيرة في هذا الشأن إلى العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة التي تم إنشاؤها مؤخرًا، لافتة إلى اهتمامها الكبير بالجهد الكبير الذي بذلته مصر لتطوير المناطق غير الآمنة، وتوفير مناطق آمنة ومخططة وحضارية بديلة، بما أسفر عن تطور إيجابي ملموس في حياة ومستوى معيشة الملايين من الفئات الأكثر احتياجًا.

السيسي بنك التنمية الجديد رانيا المشاط التعاون الدولي محمد معيط

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