الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توزيع 10 الآف نسخة من "دليل المضحي" للتوعية بأحكام وسنن الأضحية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

بدأ مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف تنفيذ برنامج توعوي مباشر مع الجمهور بأحكام الأضحية وسننها، حيث تواصلت واعظات الأزهر مع الناس بالجامع الأزهر وعدد من المناطق الأخرى وقمن بتوزيع دليل الأضحية عليهم والذي يقدمه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ويقدم شرحًا مبسطًا لهذه الأحكام وتبسيطها بما يناسب الفئات الجماهيرية المختلفة.

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وقال الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن التوعية بالأضحية وأحكامها يمثل جزءًا مهمًا من خطة التوعية الموسمية في الحج والتي بدأت بقوافل لوعاظ الأزهر وواعظاته لتوعية الحجيج قبيل سفرهم من خلال مطارات وموانئ مصر، وذلك ضمن استراتيجية الازهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر بتكثيف جهود التوعية في المواسم الدينية المتنوعة.


فيما قالت د. إلهام شاهين إن عدد النسخ التي تم طباعتها وتوزيع جزء كبير منها على المواطنين في المطارات وفي المساجد بلغت نحو 10 الآف كتاب من «دليل المضحي»، حيث يشتمل الدليل على شرح مفصل لكل أحكام الأضحية وما يتعلق بها من سنن واردة عن النبي -صلى الله عليه وسلم، فضلًا عن الإجابة على أسئلة واستفسارات الجمهور حول كل هذه الأحكام وما يتعلق بها.

الأزهر بالأزهر الشريف مجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد

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