حسين زين يكرم العاملين بمركز معلومات الوطنية للإعلام

التقى حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم الأربعاء، الزملاء العاملين بمركز معلومات الهيئة، وقام بتهنئتهم وتكريمهم بفوزهم بسلسلة جوائز من "يوتيوب" وعددهم تسع جوائز منهم ذهبيتين وسبعة فضية عن الإنجاز الذي تحقق بمشروع الأرشفة والتوثيق الذي ينفذ طبقًا لاتفاقية بين الوطنية للإعلام وشركة جوجل، ولما بذلوه من جهود كبيرة في توثيق وأرشفة تراث ماسبيرو الإذاعي والتليفزيوني ونشره بقنوات الهيئة السبعة على اليوتيوب، والحفاظ على حقوق الهيئة الأدبية والمادية.

وأكد حسين زين أن هذا المشروع يأتى فى إطار حرص الهيئة على توثيق تراثها الفني والثقافي الفريد من نوعه بالمنطقة العربية والحفاظ على حقوق الهيئة الأدبية والمادية من استغلال هذا التراث عبر بعض المنصات الاليكترونية، فضلاً عن قيام الهيئة باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للحفاظ علي هذا التراث وعلى حق الدولة.

وأضاف أن الهيئة تمتلك كوادر مهنية متميزة ولديها القدرة على الإبداع بما يسهم فى تحديث وتطوير العمل والتعامل المتميز مع التقنيات الحديثة والمتطورة، كما أثنى على جهود الزملاء وحرصهم وتفانيهم فى العمل فهم بحق واجهه مشرفه للوطنية للإعلام متمنيا لهم المزيد من التقدم والنجاح.

واستمع رئيس الهيئة لأفكار ورؤى الزملاء حول كيفية مواكبة التقنيات الحديثة والتطورات المتلاحقة بما يسهم فى تطوير وتفعيل العمل ، وأكد لهم حرصه الدائم على توفير الامكانات اللازمة لدعم قدرات الزملاء وتهيئة المناخ الملائم لتحقيق الأهداف المرجوة.

تكريمات الوطنية للإعلام

وقد شمل التكريم كل من:

هيام مصطفي المدير التنفيذي لمشروع جوجل واليوتيوب بالهيئة الوطنية للإعلام

باسم البربري مسئول سيرفرات مشروع جوجل واليوتيوب

مروه سعيد المكلفه بمساعدالمدير التنفيذي لقسم التليفزيون.

محمد مكاوي مساعد المدير التنفيذي لمشروع جوجل واليوتيوب

عمرو سلام مساعد المدير التنفيذي لقسم الاذاعه.

ريم محمد سعد مسئولة القناة الدينية على اليوتيوب