بعد حريق الكويت.. كيف تحمى منزلك من الحرائق؟

هزّت فاجعة حريق هائل اندلع في فجر اليوم الأربعاء، فى الكويت داخل مبنى سكني مكتظ بالعمال في منطقة المنقف بالكويت، مشاعر الكويتيين والعالم بأسره، تاركةً وراءها كارثة إنسانية مروعة راح ضحيتها أكثر من 35 شخصًا، فيما أصيب العشرات بجروح متفاوتة الخطورة.

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تفاصيل الحادث

وفي تمام الساعة 6 صباحًا اندلع الحريق في مبنى مكون من 6 طوابق في منطقة المنقف قطعة 4 شارع 23، ورجّحت التحقيقات الأولية أن الحريق بدأ في الطابق الأرضي بسبب سوء تخزين مواد قابلة للاشتعال وتواجد العديد من اسطوانات الغاز، حيث انتشر الحريق بسرعة هائلة بسبب كثافة المبنى وعدم وجود مخارج آمنة للطوارئ.

وواجهت فرق الإطفاء صعوبة في السيطرة على الحريق بسبب كثافة الدخان والحرارة المرتفعة، حيث تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق بعد ساعات من الجهود المضنية.

وأكد مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية في وزارة الداخلية اللواء عيد العويهان، وفاة أكثر من 35 شخصًا في موقع الحريق، حيث تم نقل العشرات من المصابين بجروح متفاوتة الخطورة إلى المستشفيات.

كيف تتجنب الحرائق فى منزلك أو مكان عملك

-تجنب استخدام الشموع في المناسبات التي تشهد تواجد الأطفال.

-توفير طفاية حريق في المنزل فهي من أهم طرق الوقاية من الحريق في المنزل.

-الصيانة الدورية لأنابيب الغاز وأجهزة التدفئة فهي من أهم طرق الوقاية من الحريق.

-واحدة من أهم النصائح للوقاية من الحرائق هي تجنب التدخين في المنزل، خاصةً في أوقات المساء.

-تجنب ترك الطعام على الموقد دون الانتباه إليه.

-توفير طفاية حريق في المنزل فهي من أهم طرق الوقاية من الحريق في المنزل.

-فتح النوافذ ليلًا لتجنب الاختناق من الدخان الناتج عن النار أو تسرب الغاز.

-التأكد من تركيب أجهزة إنذار الحريق وصيانتها بشكل دوري، ويفضل الأجهزة التي تتصل مباشرةً مع قسم الدفاع المدني.