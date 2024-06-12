إعلام إسرائيلى: إصابة 29 جنديًا فى المعارك الدائرة بقطاع غزة خلال 24 ساعة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بإصابة 29 جنديًا إسرائيليًا في المعارك الدائرة بقطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وقبل قليل، أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، عن أنها قامت بتفجير ناقلة جند إسرائيلية في مخيم الشابورة برفح الفلسطينية، ما أدى إلى تدميرها وإيقاع خسائر مؤكدة بمن كانوا داخلها.

وأكدت فصائل المقاومة الفلسطينية، أنها قصفت بقذائف الهاون تجمعًا لآليات وجنود الاحتلال غربي مخيم الشابورة في مدينة رفح الفلسطينية.