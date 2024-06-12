الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لازم يحضر بنفسه.. تأجيل محاكمة عصام صاصا في تعاطي المخدرات

آرشيفية
آرشيفية

أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بجنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، محاكمة مطرب المهرجانات عصام صاصا ، لحضور المتهم شخصيًا.

تأجيل محاكمة عصام صاصا في تعاطي المخدرات 

وشهدت جلسة قضية عصام صاصا حضور أسرة السائق المتوفي دهسًا على الطريق الدائري، عددًا من الأحداث والكواليس قبل قرار رفع الجلسة للقرار.

وبدأت الجلسة بإثبات حضور أسرة الضحية من شقيقه وزوجته التي أقرت التنازل والتصالح في القضية.

وجاء في التنازل: أقر أنا وبنفسي كوصية على الأطفال الأربعة يوسف، عبدالرحمن ومنة، بسمة، التنازل عن القضية لوجه الله، ووقعت على أقوالها في محضر الجلسة.

وحضر عن المتهم المحامي محمد حمودة، وعن أسرة الضحية المحامي علي فايز.

واستمعت المحكمة لطلبات محمد حمودة، دفاع عصام صاصا، وطالب بنفي التهمة عن موكله لعدم إحرازه مخدرات، وقال إن التحليل الذي أثبت ذلك ممكن أن يكون غير دقيق، وطلب التأجيل وعلل ذلك لسفره في الخارج.

وطلب المحامي من القاضي رفع قرار الضبط والإحضار، فعلق القاضي بأنه كان يجب مثول المتهم وأنه ممكن يستخدم صلاحياته وفقًا للقانون، فرد محامي الدفاع بأن موكله كان يريد حضور الجلسة والمثول واعدًا بتنفيذ أي قرار يصدر من المحكمة.

وزارة الداخلية امن القاهرة محكمة حكم عصام صاصا المخدرات

مواد متعلقة

بدء جلسة محاكمة عصام صاصا.. ودفاعه يطلب رفع أمر ضبطه وإحضاره

الأكثر قراءة

عاجل| "الأرصاد" تحذر من طقس الخميس والجمعة ومفاجأة بشأن وقفة العيد

عنيفة تخدش الأعراض.. النيابة تطلب فض أحراز "سفاح التجمع" فى جلسة سرية

محافظ الغربية يتابع الحملة المكبرة لإزالة برج سكني مكون من 14 طابقا بشارع البحر

4 ملايين جنيه وتنازل لوجه الله.. نجاة عصام صاصا من السجن في دهس مواطن على الدائري

قرار عاجل من وزير القوى العاملة.. إجازة عيد الأضحى 2024 وحقيقة احتسابها من الرصيد

تعويض مليار جنيه.. جلسة عاجلة لمحاكمة عمرو دياب فى واقعة الصفع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

الحكيم.. وجدوى الكتابة

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

إبراهيم داود

عن كرة القدم البسيطة وصعوبتها

منى رجب

تغليظ العقوبات.. حماية للفتاة والمرأة المصرية

ماجد حبته

استجابة إنسانية لغزة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: جريدة الشرق العربي.. مرجع أردني لتراثنا الإنساني

جلال حمام

صفقة غامضة.. قتال أم سلام؟

د.كريمة الحفناوى

ماذا نريد من قانون العمل الجديد

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

ردًا على اغتيال أبو طالب.. حزب الله يتعهد بتكثيف هجماته على إسرائيل

رسالة سرية من بلينكن لإسرائيل تكشف "حجر العثرة" في مفاوضات هدنة غزة

الانسحاب من غزة وجدول لوقف الحرب.. أبرز تعديلات حماس على مقترح الهدنة