لازم يحضر بنفسه.. تأجيل محاكمة عصام صاصا في تعاطي المخدرات

أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بجنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، محاكمة مطرب المهرجانات عصام صاصا ، لحضور المتهم شخصيًا.

تأجيل محاكمة عصام صاصا في تعاطي المخدرات

وشهدت جلسة قضية عصام صاصا حضور أسرة السائق المتوفي دهسًا على الطريق الدائري، عددًا من الأحداث والكواليس قبل قرار رفع الجلسة للقرار.

وبدأت الجلسة بإثبات حضور أسرة الضحية من شقيقه وزوجته التي أقرت التنازل والتصالح في القضية.

وجاء في التنازل: أقر أنا وبنفسي كوصية على الأطفال الأربعة يوسف، عبدالرحمن ومنة، بسمة، التنازل عن القضية لوجه الله، ووقعت على أقوالها في محضر الجلسة.

وحضر عن المتهم المحامي محمد حمودة، وعن أسرة الضحية المحامي علي فايز.

واستمعت المحكمة لطلبات محمد حمودة، دفاع عصام صاصا، وطالب بنفي التهمة عن موكله لعدم إحرازه مخدرات، وقال إن التحليل الذي أثبت ذلك ممكن أن يكون غير دقيق، وطلب التأجيل وعلل ذلك لسفره في الخارج.

وطلب المحامي من القاضي رفع قرار الضبط والإحضار، فعلق القاضي بأنه كان يجب مثول المتهم وأنه ممكن يستخدم صلاحياته وفقًا للقانون، فرد محامي الدفاع بأن موكله كان يريد حضور الجلسة والمثول واعدًا بتنفيذ أي قرار يصدر من المحكمة.