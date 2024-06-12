وزيرة الثقافة تنعى الكاتب فاروق صبري: سيبقى في ذاكرة الأجيال القادمة

نعت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، اليوم الأربعاء، الكاتب والمنتج، فاروق صبري، رئيس غرفة صناعة السينما، الذي وافته المنية، أمس.

وقالت وزيرة الثقافة: "فقد الوسط السينمائي والفني أحد أبرز رجاله، كاتبًا متفردًا، والذي رحل تاركًا خلفه إرثًا فنيًا غنيًا، سيبقى في ذاكرة الأجيال القادمة."

وزيرة الثقافة تنعى الكاتب والمنتج فاروق صبري: كان رمزًا للكاتب المُبدع

وأضافت وزيرة الثقافة: “كان فاروق صبري رمزًا للكاتب المُبدع، ونموذجًا يحتذى به، بأعماله المتميزة التي عالجت قضايا المجتمع بذكاء وحرفية”.

وأعربت وزيرة الثقافة عن خالص تعازيها لعائلة الراحل وأصدقائه، داعية الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وفاروق صبري أحد مؤسسي شركتي "أوسكار"، و"الإخوة المتحدون" للإنتاج، وشارك في إنتاج عشرات الأعمال الفنية، كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة "غرفة صناعة السينما".

ومن أبرز أعماله: "البعض يذهب للمأذون مرتين، خلي بالك من جيرانك، احنا بتوع الأوتوبيس، الزعيم"، وغيرها من الأعمال المتميزة.

الشركة المتحدة تنعى الكاتب الكبير فاروق صبرى

وكانت نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسى وفاة الكاتب الكبير السيناريست والمنتج الأستاذ فاروق صبري، رئيس غرفة صناعة السينما.

وتقدمت المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملين في قنواتها الإعلامية وإصداراتها وشركاتها، بخالص العزاء لأسرة الفقيد الراحل، داعين المولى، عز وجل، أن يتغمده برحمته وغفرانه ويرزقه الفردوسَ الأعلى، ويلهم محبيه الصبر والسلوان.

وأيضًا نعى مجلس نقابة المهن السينمائية، برئاسة المخرج مسعد فودة رئيس اتحاد الفنانين العرب، بمزيد من الحزن والأسى المنتج والسيناريست فاروق صبري رئيس غرفة صناعة السينما الذي وافته المنية قبل قليل بعد رحلة مرض صعبة.

وقدمت النقابة التعازي إلى أسرة الراحل فاروق صبري والمجتمع السينمائي في مصر والعالم العربي في رجل أثرى المجال السينمائي بإبداعه.

واختتمت النقابة البيان: "إنا لله وإنا إليه راجعون للفقيد الرحمة ولأهله الصبر والسلوان".