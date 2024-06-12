رئيس قصور الثقافة: يجب تعزيز الشراكات الوزارية لمكافحة الأفكار الهدامة

قال الدكتور محمد عبدالحافظ نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة بوزارة الثقافة خلال ندوة نقاشية بعنوان الأفكار الهدامة الدخيلة على المجتمع "التداعيات - آليات المواجهة" التي أقيمت بأكاديمية الشرطة، إن الأفكار الهدامة تأتي من رحم الأفكار المتطرفة البعيدة عن الوسطية وتذهب صاحبها إلى التزمت والعصبية.

وأكد "عبدالحافظ" أن حماية الأمن القومي هو أحد الأهداف الإستراتيجية التي تعمل عليها وزارة الثقافة من خلال مواجهتها للأفكار الهدامة، وأن الوزارة تحرص على تعزيز دور مؤسساتها الثقافية لمكافحة التطرف الفكري، من خلال عدد من الأنشطة بالتعاون مع وزارات أخرى من خلال عدة برامج بينهم برنامج "محبة وطن".

واقترح تعزيز ودعم الشراكات القوية بين الوزارات لتدعيم برامج مكافحة التطرف، وإعادة قناة الطفل لعمل محتوى هادف لترسيخ مفاهيم الوطنية والظين الوسطي.

نظمت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء، في مقر أكاديمية الشرطة حلقة نقاشية بعنوان الأفكار الهدامة الدخيلة على المجتمع "التداعيات - آليات المواجهة" تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.

وشهدت الحلقة النقاشية حضور قيادات الشرطة وعدد رجال الدين وقيادات المجتمع المدني وعدد من الفنانين والسياسيين.