الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس قصور الثقافة: يجب تعزيز الشراكات الوزارية لمكافحة الأفكار الهدامة

الدكتور محمد عبدالحافظ
الدكتور محمد عبدالحافظ

قال الدكتور محمد عبدالحافظ نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة بوزارة الثقافة خلال ندوة نقاشية بعنوان الأفكار الهدامة الدخيلة على المجتمع "التداعيات - آليات المواجهة" التي أقيمت بأكاديمية الشرطة، إن الأفكار الهدامة تأتي من رحم الأفكار المتطرفة البعيدة عن الوسطية وتذهب صاحبها إلى التزمت والعصبية.

وأكد "عبدالحافظ" أن حماية الأمن القومي هو أحد الأهداف الإستراتيجية التي تعمل عليها وزارة الثقافة من خلال مواجهتها للأفكار الهدامة، وأن الوزارة تحرص على تعزيز دور مؤسساتها الثقافية لمكافحة التطرف الفكري، من خلال عدد من الأنشطة بالتعاون مع وزارات أخرى من خلال عدة برامج بينهم برنامج "محبة وطن".

واقترح تعزيز ودعم الشراكات القوية بين الوزارات لتدعيم برامج مكافحة التطرف، وإعادة قناة الطفل لعمل محتوى هادف لترسيخ مفاهيم الوطنية والظين الوسطي.

نظمت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء، في مقر أكاديمية الشرطة حلقة نقاشية بعنوان الأفكار الهدامة الدخيلة على المجتمع "التداعيات - آليات المواجهة"  تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.

وشهدت الحلقة النقاشية حضور قيادات الشرطة وعدد رجال الدين وقيادات المجتمع المدني وعدد من الفنانين والسياسيين.

رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وزارة الثقافة أكاديمية الشرطة حماية الأمن القومي

مواد متعلقة

أشرف العناني: نظمنا 36 ورشة تدريبية في أكاديمية الشرطة لمواجهة الأفكار الهدامة

الأكثر قراءة

قرار عاجل من "التعليم" بشأن المصروفات الدراسية في العام الجديد 2024 - 2025

ماذا حدث في حريق المنقف بالكويت.. عشرات الضحايا من العمالة وقفز من الشرفات (صور)

أرملة ضحية عصام صاصا للمحكمة: أنا بتنازل عن حقى لوجه الله

قناة السويس تحقق إنجازًا غير مسبوق فى عام.. وتكشف خطتها للنهوض بسياحة اليخوت

محافظ الغربية يتابع الحملة المكبرة لإزالة برج سكني مكون من 14 طابقا بشارع البحر

هل تفتيش طلاب الثانوية العامة "قانوني" ؟.. قاضٍ يجيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

الحكيم.. وجدوى الكتابة

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

إبراهيم داود

عن كرة القدم البسيطة وصعوبتها

منى رجب

تغليظ العقوبات.. حماية للفتاة والمرأة المصرية

ماجد حبته

استجابة إنسانية لغزة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: جريدة الشرق العربي.. مرجع أردني لتراثنا الإنساني

جلال حمام

صفقة غامضة.. قتال أم سلام؟

د.كريمة الحفناوى

ماذا نريد من قانون العمل الجديد

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

رسالة سرية من بلينكن لإسرائيل تكشف "حجر العثرة" في مفاوضات هدنة غزة

الانسحاب من غزة وجدول لوقف الحرب.. أبرز تعديلات حماس على مقترح الهدنة

حرب الإبادة لا تتوقف.. جيش الاحتلال يواصل عدوانه الوحشي على غزة لليوم الـ250