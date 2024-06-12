الأربعاء 12 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القاهرة الإخبارية: إسرائيل تواصل تعنتها وتمنع دخول المساعدات لغزة

المساعدات
المساعدات

قال عبدالمنعم إبراهيم، مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” من معبر رفح، إن إسرائيل تواصل تعنتها وتمنع دخول المساعدات لغزة، حيث منعت المساعدات من الدخول من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي نتيجة إغلاق منفذ كرم أبوسالم من الجانب الإسرائيلي.

وأضاف إبراهيم، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة ببرنامج “جولة المراسلين” المُذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أنه منذ صباح اليوم لم تدخل أي مساعدات إنسانية أو إغاثية وكذلك المستلزمات الطبية إلى الأشقاء في التوقيت الذي تزداد فيه الأوضاع الإنسانية كارثية داخل قطاع غزة وعدم توقف آلة الحرب الإسرائيلية عن حصد أرواح المدنيين وزيادة عدد الجرحى داخل القطاع وانهيار القطاع الصحي.

وأكد أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت منفذ كرم أبوسالم ولم تدخل منه أي مساعدات اليوم، مؤكدا أن الشاحنات ما زالت متكدسة من الجانب المصري.

القاهرة الإخبارية جولة المراسلين رفح المساعدات الاحتلال كرم أبو سالم

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