2 مليون جنيه دعم مالي لأسر ضحايا حادث معدية أبو غالب بالمنوفية

سلم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أسر ضحايا ومصابي حادث معدية أبو غالب بالجيزة من أهالي مركز أشمون، دعما ماليا بقيمة ما يقرب من 2 مليون جنيه، موجهًا بإرسال مساعدات عينية عاجلة لمنازلهم دعمًا لهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتواصل الدائم والفعال مع المواطنين وتقديم الدعم اللازم لهم في كافة الأزمات والوقوف بجانبهم وتلبية مطالبهم.

وخلاله استقبالهم اليوم، قدم محافظ المنوفية خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، داعيًا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدًا أن المحافظة لن تنسى أبنائها في عيدها القومي ولا تألوا جهدًا في تقديم يد العون والمساعدة لذوى الظروف الإنسانية والأسر الأكثر احتياجا تحقيقًا لمبدأ التكافل الاجتماعي.

أكد أن مكتبه مفتوح دائمًا أمامهم وتلبية كافة مطالبهم واحتياجاتهم لرفع المعاناة عن كاهلهم، فيما قدم المحافظ الشكر لرجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني لدورهم الحيوي في المشاركة المجتمعية والمساهمة في تقديم الدعم للحالات الإنسانية.

وخلال اللقاء، حرص محافظ المنوفية على الاستماع للأهالي للتعرف على ظروفهم المعيشية والصحية، موجهًا وكيل وزارة الصحة بتقديم الرعاية الطبية للحالات المرضية وتحويلهم لمستشفيات الرمد وأشمون العام والمخ والأعصاب لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، وتكليف التضامن الاجتماعي بتسهيل إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة لعدد من الحالات وكذا التموين ببحث إمكانية إضافة مواليد بالبطاقات التموينية لصرف السلع المدعمة مراعاة لحقوقهم ودعمًا لهم.