الأربعاء 12 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف غموض جثة مسنة في مسكنها

العجوز
العجوز

تكثف أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية من جهودها لكشف غموض العثور على جثة مسنة، تبلغ من العمر 71 عاما داخل مسكنها بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفاة وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة والتصريح بالدفن عقب ذلك.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد العثور على جثة مسنة تدعى “عواطف. ع، 71 عاما”، مقيمة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

سرقة مسنة في شبرا الخيمة

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين وفاتها عقب قيام لصوص بسرقتها وشنقها بسلك هاتف.

جرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق 

كما شهدت مدينة قليوب بمحافظة القليوبية حادثى تصادم الأول أسفر عن مصرع شخص صدمه قطار بمنطقة قليوب المحطة، والثانى صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق الزراعى بمنطقة ميت نما، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى قليوب العام وتحرر المحضر اللازم، وقررت النيابة التصريح بدفن الجثتان بعد تسليمهما لذويهما، وطلبت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادثى سير بدائرة قسم ومركز وقليوب ووجود متوفيين.

انتقلت على الفور قوة أمنية وتبين أن الحادث الأول تبين مصرع شخص أثناء عبورة السكة الحديد منطقة مزلقان قليوب المحطة فصدمه القطار وتبين أن المتوفى يدعى "خالد ص".

كما تبين أن الحادث الثانى وفاة شاب يدعى "شريف ط ا "، أثناء عبوره الطريق الزراعى في منطقة ميت نما، صدمته سيارة مسرعة ولقى مصرعه، وتم نقل الجثتان إلى مستشفى قليوب العام، وتحرر محضر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق فصرحت بدفن الجثتين.

جثة عجوز امن القليوبية شبرا الخيمة كشف غموض محافظة القليوبية

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