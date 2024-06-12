البابا تواضروس يهنئ المفتي ووزير الأوقاف بعيد الأضحى المبارك

أرسل قداسة البابا تواضروس الثاني برقية تهنئة لفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، هذا نصها:

فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، يسرني بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أهنئ فضيلتكم وجميع أحبائنا المسلمين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعين الله أن يوفقكم لاستكمال مسيرتكم المخلصة في القيام بالدور التنويري لنشر الوعي وقيم التسامح وثقافة السلام والعيش المشترك.

ويهنئ وزير الأوقاف

وبعث البابا تواضروس الثاني برقية تهنئة لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك،.

هذا نصها:

فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أحب أن أهنئ فضيلتكم وجميع أشقائنا المصريين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعين الله أن يوفق جهودكم المخلصة للنهوض بمصرنا الغالية وتحقيق رسالتكم الحضارية في نشر المحبة وترسيخ قيم التسامح والعيش المشترك. دمتم في رعاية الله وحفظه.