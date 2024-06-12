الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ليفربول ينافس برشلونة على ضم جيريمي فريمبونج من باير ليفركوزن

جيريمي فريمبونج
جيريمي فريمبونج

يُخطط نادي ليفربول الإنجليزي لإبرام صفقة جديدة من صفوف باير ليفركوزن الألماني خلال فترة الميركاتو الصيفي.

ليفربول يستهدف ضم جيريمي فريمبونج من باير ليفركوزن

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن نادي ليفربول، بقيادة المدرب الهولندي الجديد آرني سلوت، أبدى رغبته في التعاقد مع مواطنه جيريمي فريمبونج، الظهير الأيمن لفريق باير ليفركوزن، في الصيف.

وأضافت الصحيفة الألمانية، أن ليفربول يريد الحصول على خدمات جيريمي فريمبونج، خاصة بعد تألقه في الموسم المنصرم 2023-2024 رفقة باير ليفركوزن.

وساهم جيريمي فريمبونج في قيادة باير ليفركوزن نحو التتويج بلقب الدوري الألماني، بعد تصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 90 نقطة.

ويُعد جيريمي فريمبونج محل اهتمام العديد من كبار الأندية الأوروبية الراغبة في الحصول على خدماته، وعلى رأسها نادي برشلونة الإسباني، بقيادة المدرب الجديد هانز فليك.

ومن المقرر أن ينتهي عقد الظهير الأيمن الهولندي، صاحب الـ23 عامًا، رفقة باير ليفركوزن في 30 يونيو 2028.

يذكر أن جيريمي فريمبونج قد انضم إلى صفوف باير ليفركوزن في يناير 2021، قادمًا من سيلتيك الإسكتلندي.

وشارك جيريمي فريمبونج في 142 مباراة مع باير ليفركوزن في جميع المسابقات، سجل خلالهم 25 هدفًا، وقدم 32 تمريرة حاسمة.

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جدير بالذكر أنه تم تأكد رحيل كل من جويل ماتيب وتياجو ألكانتارا، ثنائي ليفربول؛ بسبب انتهاء عقديهما في 30 يونيو الجاري، ولن يتم التمديد لهما.

وكان نادي ليفربول قد أعلن في وقت سابق، تعاقده مع آرني سلوت، خلفًا للألماني يورجن كلوب، الذي رحل بعد قرابة 9 سنوات.

وأصبح آرني سلوت أول مدرب هولندي يتولى قيادة الريدز، ومن المقرر أن يبدأ أول موسم تحضيري له كمسئول عن الفريق في يوليو، إذ يطمح في العودة بفريق ليفربول إلى منصات التتويج بداية من الموسم الجديد مثلما مع فعل مع أيندهوفن الذي غاب سنوات عن التتويج قبل مجيئه.

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