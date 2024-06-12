ليالي مصر.. تفاصيل حفل محمد حماقي وأسعار التذاكر

يحيي النجم محمد حماقي حفلاً غنائيًا ضخمًا ضمن حفلات "ليالي مصر" التي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مؤخرًا، وذلك الجمعة 28 يونيو المقبل، على مسرح أرينا بالقاهرة الجديدة.

وأعلنت شركة "تذكرتي" أسعار تذاكر الحفل المتوقع أن يشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا، وحددتها من خلال أربع فئات جاءت كالآتي:

أسعار التذاكر

Regular: 400

Fan Pit: 700

Hight Tables (6 Pax): 20،000

Lounges (10 Pax): 40،000

شروط حضور الحفل

لا يسمح بالأطعمة والمشروبات

لا يوجد استرجاع أو تبديل

الأطفال فوق سن 10 سنوات يحتاجون إلى تذكرة كاملة.

ويفتح المسرح أروقته لاستقبال الجمهور من الخامسة مساءً، على أن يقام الحفل في الثانية عشر بعد منتصف الليل.

تفاصيل حفل محمد حماقي

ومن المقرر أن يقدم محمد حماقي خلال الحفل متنوعة من أغانيه الشهيرة منها "زيها مين" و" لا ملامة" ،" م البداية"، "أحلى حاجة فيكي" و" "هوا دا حبيبي" و"جمالها استثنائي" و" أم الدنيا".. وغيرها ممن اشاعات البهجة .. بالإضافة الى "أدرنالين " و"قلبي حبك جدا جدا" بالإضافة الى حدث اغنيتين له وهما "لمون نعنان" و"حبيت المقابلة".

ونجحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى إحداث حالة من الرواج الفنى الكبير، من خلال حفلات مشروع "ليالى مصر"، الذى تسعى من خلاله للحفاظ على الريادة المصرية فى الفن والثقافة، وتحقيق العدالة الثقافية والفنية فى كل ربوع الجمهورية، خاصة فى الدلتا والصعيد والمناطق الحدودية.

وتستهدف "المتحدة" الترويج للكثير من محافظات الجمهورية كمقاصد للسياحة الداخلية.

وتستعد الشركة المتحدة للعديد من الحفلات الغنائية الكبيرة بمشاركة كبار المطربين، حيث من المنتظر أن يطل النجوم على جمهورهم فى أكثر من محافظة لأول مرة، وستشهد الفترة المقبلة العديد من المفاجآت الجماهيرية التى سيتم الإفصاح عنها قريبًا، على أن تكون هذه الحفلات بأسعار تتناسب مع الجمهور المتعطش للحفلات الغنائية.

ويشمل مشروع "ليالى مصر" إقامة فعاليات ترفيهية وحفلات بالتعاون بين "المتحدة" و"برودكشن" و"تذكرتى" لكبار النجوم، بأسعار مخفضة، لإتاحة الفرصة للجمهور من خارج القاهرة لحضور حفلات مطربيهم المفضلين دون الاضطرار للسفر إلى العاصمة.