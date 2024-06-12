الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البابا تواضروس يهنئ "الوزراء" بعيد الأضحى المبارك

البابا تواضروس
البابا تواضروس

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني التهنئة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بحلول عيد الأضحى المبارك، وجاءت تهنئة قداسته من خلال برقية بعث بها لسيادته، وقال قداسة البابا في نص البرقية:

الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي
رئيس مجلس الوزراء

بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسرني أن أبعث لدولتكم ولجميع أحبائنا المسلمين أصدق التهاني القلبية بحلول عيد الأضحى المبارك، طالبين من الله أن ينعم عليكم بوافر الصحة ويوفق سعيكم في طريق تنمية مصر في جميع النواحي، دمتم محفوظين بعناية الله

قداسة البابا تواضروس لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى ل عيد الأضحى الدكتور مصطفى مدبولي

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