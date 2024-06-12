رسميا.. جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 علمي وأدبي
يشغل بال طلاب الأزهر وأولياء أمورهم معرفة جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 علمي وأدبي عبر جوجل، عن موعد عقد أول مادة بجدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024، وذلك يكون للشعبتين الأدبي والعلمي.
جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 علمي وأدبي
وتنشر “الدستور” في هذا التقرير جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 للشعبتين علمي وأدبي.
ووفقًا لـ جدول امتحانات الثانوية الأزهرية لعام 2024، ستبدأ امتحانات العام الحالي لطلبة لشعبة العلمي، بداية من يوم السبت الموافق 1 من يونيو، بينما ستبدأ الامتحانات لشعبة الأدبي في يوم الأحد الموافق 2 يونيو.
جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 علمي
- يعقد امتحان مادة (الفقه والحديث)، ييوم السبت الموافق 1 يونيو 2024.
- يعقد امتحان (القرآن الكريم)، في يوم الإثنين الموافق 3 يونيو 2024.
- وبينما يعقد امتحان (الجبر والهندسة الفراغية)، في يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو 2024.
- يعقد امتحان (اللغة الأجنبية)، في يوم السبت الموافق 8 يونيو 2024.
- يعقد امتحان (الاستاتيكا)، في يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024.
- يعقد امتحان (الأدب والنصوص)، في يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024.
- يعقد امتحان (الفيزياء)، في يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024.
- يكون يعقد امتحان (التوحيد)، في يوم الإثنين الموافق 24 يونيو 2024.
- وسيعقد امتحان (النحو)، في يوم الأربعاء الموافق 26 يونيو 2024.
- يعقد امتحان (الأحياء)، في يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024.
- أما يعقد امتحان (التوحيد)، في يوم الإثنين الموافق 4 يوليو 2024.
- يعقد امتحان (اللغة الأجنبية الثانية)، في يوم الخميس الموافق 6 يوليو 2024.
- يعقد امتحان (البلاغة)، في يوم الإثنين الموافق 1 من يوليو 2024.
- يعقد امتحان (التفاضل والتكامل)، في يوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2024.
- يعقد امتحان (الديناميكا)، في يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024.
- امتحان (الكيمياء)، في يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024.
- يعقد امتحان (الصرف)، في يوم السبت الموافق 13 يوليو 2024.
- امتحان (التفسير)، في يوم الإثنين الموافق 15 يوليو 2024.
جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 أدبي
- يعقد امتحان مادة (الفقه والإنشاء)، في يوم الأحد الموافق 2 من يونيو 2024.
- ويكون امتحان (القرآن الكريم)، في يوم الثلاثاء الموافق يوم 4 من يونيو 2024.
- بينما يعقد امتحان مادة (البلاغة)، في يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024.
- ويعقد امتحان (الجغرافيا)، بيوم الأحد الموافق 9 يونيو 2024.
- يقام امتحان مادة (النحو)، في يوم الثلاثاء الموافق 11 يونيو 2024.
- يعقد امتحان (الحديث)، في يوم الخميس الموافق 13 يونيو 2024.
- يعقد امتحان (التاريخ)، في يوم الأحد الموافق 23 يونيو 2024.
- ويعقد امتحان (الفلسفة والمنطق)، في يوم الثلاثاء الموافق يوم 25 يونيو 2024.
- يعقد امتحان (الأدب والنصوص المطالعة)، في يوم الخميس الموافق 27 من يونيو 2024.
- يعقد امتحان (اللغة الأجنبية الأولى)، في يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2024.
- وسيعقد امتحان (التوحيد)، في يوم الخميس الموافق 4 يوليو 2024.
- أما يعقد امتحان (اللغة الأجنبية الثانية)، في يوم الثلاثاء الموافق 9 من يوليو 2024.
- يعقد امتحان (الصرف)، في يوم الخميس الموافق يوم 11 يوليو 2024.
- يعقد امتحان (التفسير)، في يوم الأحد الموافق 14 يوليو 2024.