الهضيبي: الدولة المصرية تبذل جهودا ضخمة من أجل تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني

أكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، على أهمية الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية على كافة المستويات السياسية والقانونية والإنسانية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تبذل جهودا ضخمة من أجل تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني المحاصر تحت القصف والجوع في قطاع غزة من خلال دفع المجتمع الدولي لتحمل مسئوليته فيما يعيشه القطاع من تدهور إنسانى.

وقال "الهضيبي"، إن مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، والذي عُقد أمس بدعوة مصرية أردنية ومشاركة من جانب الأمم المتحدة، خطوة مهمة من أجل إيجاد حلول عاجلة لتخفيف المعاناة الإنسانية التي يعيشها أهالينا في القطاع، من خلال تنفيذ قرار مجلس الأمن 2720 لعام 2023 الخاص بتسريع عملية تقديم المساعدة، موضحا أن المؤتمر مخصص لبحث التدابير والإجراءات الموحدة الفعالة لتقديم جميع المساعدات اللازمة إلى غزة، وتنسيق المواقف لمعالجة الوضع الإنساني في قطاع غزة.

كانت واضحة ومباشرة

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر كانت واضحة ومباشرة في عرض المطالب التي من ِاهمها تخفيف تلك المعاناة وآلية تنفيذها والتي كان من بينها ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإطلاق سراح كافة الرهائن والمحتجزين، واحترام القانون والدولى والإنساني الذي ينتهك كل يوم من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي، فضلا عن إلزام إسرائيل بإنهاء حالة الحصار، والتوقف عن استخدام سلاح التجويع في عقاب أبناء القطاع.

وشدد النائب ياسر الهضيبي، على ضرورة إلزام إسرائيل على إزالة كافة العراقيل أمام النفاذ الفوري والمستدام والكافي للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من كافة المعابر.. وتأمين الظروف اللازمة لتسليم وتوزيع هذه المساعدات إلى أبناء القطاع في مختلف مناطقهوالانسحاب من مدينة رفح، كذلك توفير الدعم والتمويل اللازمين لوكالة الأونروا حتى تتمكن من الاضطلاع بدورها الحيوي والمهم في مساعدة المدنيين الفلسطينيين، والعمل على تنفيذ قرارات مجلس الأمن المعنية بالشأن الإنساني بما فيها القرار رقم 2720.