الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الهضيبي: الدولة المصرية تبذل جهودا ضخمة من أجل تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني

الدكتور ياسر الهضيبي
الدكتور ياسر الهضيبي

أكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، على أهمية الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية على كافة المستويات السياسية والقانونية والإنسانية، مشيرا  إلى أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تبذل جهودا ضخمة  من  أجل تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني المحاصر تحت القصف والجوع في قطاع غزة من خلال دفع المجتمع الدولي لتحمل مسئوليته فيما يعيشه القطاع من تدهور إنسانى.

وقال "الهضيبي"، إن مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، والذي عُقد أمس بدعوة مصرية أردنية ومشاركة من جانب الأمم المتحدة، خطوة مهمة من أجل إيجاد حلول عاجلة لتخفيف المعاناة الإنسانية التي يعيشها أهالينا في القطاع، من خلال  تنفيذ قرار مجلس الأمن 2720 لعام 2023 الخاص  بتسريع عملية تقديم المساعدة، موضحا أن المؤتمر مخصص لبحث التدابير والإجراءات الموحدة الفعالة لتقديم جميع المساعدات اللازمة إلى غزة، وتنسيق المواقف لمعالجة الوضع الإنساني في قطاع غزة.

 كانت واضحة ومباشرة

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر كانت واضحة ومباشرة في عرض المطالب التي من ِاهمها تخفيف تلك المعاناة وآلية تنفيذها والتي كان من بينها ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإطلاق سراح كافة الرهائن والمحتجزين، واحترام القانون والدولى والإنساني الذي ينتهك كل يوم من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي، فضلا عن إلزام إسرائيل بإنهاء حالة الحصار، والتوقف عن استخدام سلاح التجويع في عقاب أبناء القطاع.

وشدد النائب ياسر الهضيبي، على ضرورة إلزام إسرائيل على إزالة كافة العراقيل أمام النفاذ الفوري والمستدام والكافي للمساعدات الإنسانية والإغاثية  إلى قطاع غزة من كافة المعابر.. وتأمين الظروف اللازمة لتسليم وتوزيع هذه المساعدات إلى أبناء القطاع في مختلف مناطقهوالانسحاب من مدينة رفح، كذلك توفير الدعم والتمويل اللازمين لوكالة الأونروا حتى تتمكن من الاضطلاع بدورها الحيوي والمهم  في مساعدة المدنيين الفلسطينيين، والعمل على تنفيذ قرارات مجلس الأمن المعنية بالشأن الإنساني بما فيها القرار رقم 2720.

مجلس الشيوخ القضية الفلسطينية كلمة الرئيس قطاع غزة الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستجابة الانسانية القانون والدولى

مواد متعلقة

حزب "المصريين": الرئيس السيسى حريص على تدويل القضية الفلسطينية وجعلها فى بؤرة الاهتمام

قيادى بحزب العدل: توجه مصر للطاقة المتجددة بات ضرورة للتحول للاقتصاد الأخضر

حزب "المصريين": زيارة رئيس أذربيجان تعكس انفتاح القيادة السياسية على كل دول العالم

حزب العدل: مصر تتعرض لحرب وجودية لتغيير هويتها ومواقفها

الأكثر قراءة

عاجل| "الأرصاد" تحذر من طقس الخميس والجمعة ومفاجأة بشأن وقفة العيد

عنيفة تخدش الأعراض.. النيابة تطلب فض أحراز "سفاح التجمع" فى جلسة سرية

محافظ الغربية يتابع الحملة المكبرة لإزالة برج سكني مكون من 14 طابقا بشارع البحر

4 ملايين جنيه وتنازل لوجه الله.. نجاة عصام صاصا من السجن في دهس مواطن على الدائري

قرار عاجل من وزير القوى العاملة.. إجازة عيد الأضحى 2024 وحقيقة احتسابها من الرصيد

تعويض مليار جنيه.. جلسة عاجلة لمحاكمة عمرو دياب فى واقعة الصفع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

الحكيم.. وجدوى الكتابة

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

إبراهيم داود

عن كرة القدم البسيطة وصعوبتها

منى رجب

تغليظ العقوبات.. حماية للفتاة والمرأة المصرية

ماجد حبته

استجابة إنسانية لغزة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: جريدة الشرق العربي.. مرجع أردني لتراثنا الإنساني

جلال حمام

صفقة غامضة.. قتال أم سلام؟

د.كريمة الحفناوى

ماذا نريد من قانون العمل الجديد

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

ردًا على اغتيال أبو طالب.. حزب الله يتعهد بتكثيف هجماته على إسرائيل

رسالة سرية من بلينكن لإسرائيل تكشف "حجر العثرة" في مفاوضات هدنة غزة

الانسحاب من غزة وجدول لوقف الحرب.. أبرز تعديلات حماس على مقترح الهدنة