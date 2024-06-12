الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وليد كمال: مشاركة إسعاد يونس في " ذات والرداء الأحمر" حلم ‏بالنسبالي

إسعاد يونس
إسعاد يونس

تحدث السيناريست وليد كمال عن عرض مسرحيته “ذات والرداء الأحمر”، خلال ‏موسم عيد الأضحي، قائلا إنه يقوم بالكتابة للأطفال منذ أكثر من 22 عامًا، وقدم ‏العديد من المسرحيات على المسرح القومي للأطفال.‏


وأضاف خلال لقائه عبر “القناة الأولى” اليوم الأربعاء، أن هذه ‏المرة الأولى التي أشارك فيها بمسرحية على المسرح القومي للعرائس، المسرح ‏الشهير الذي قدم “الليلة الكبيرة” لصلاح جاهين، وكان بالنسبة لي خيال وحلم، ‏فكتبت مسرحية ذات والرداء الأحمر، مستلهما فيها التراث العالمي المقرب لنا ‏جميعًا‎.

وتابع: “تشارك في المسرحية الفنانة إسعاد يونس، ومشاركتها كانت حلم ‏بالنسبة لينا، فمخرجة المسرحية اقترحت مشاركة ”صاحبة السعادة"، ولما وصلها ‏نص المسرحية فرحبت بالفكرة، ولما قرأت النص قالت «لو هتقدروا تنتظروني أنا ‏هكون معاكم، أنا مرحبة جدًا وعجبني النص جدًا".

موسم عيد الأضحى عيد الأضحى إسعاد يونس

مواد متعلقة

خبير تربوي يقدم 12 إرشادا لطلاب الثانوية العامة للاستفادة من إجازة عيد الأضحى

الأكثر قراءة

عاجل| "الأرصاد" تحذر من طقس الخميس والجمعة ومفاجأة بشأن وقفة العيد

عنيفة تخدش الأعراض.. النيابة تطلب فض أحراز "سفاح التجمع" فى جلسة سرية

محافظ الغربية يتابع الحملة المكبرة لإزالة برج سكني مكون من 14 طابقا بشارع البحر

4 ملايين جنيه وتنازل لوجه الله.. نجاة عصام صاصا من السجن في دهس مواطن على الدائري

قرار عاجل من وزير القوى العاملة.. إجازة عيد الأضحى 2024 وحقيقة احتسابها من الرصيد

تعويض مليار جنيه.. جلسة عاجلة لمحاكمة عمرو دياب فى واقعة الصفع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

الحكيم.. وجدوى الكتابة

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

إبراهيم داود

عن كرة القدم البسيطة وصعوبتها

منى رجب

تغليظ العقوبات.. حماية للفتاة والمرأة المصرية

ماجد حبته

استجابة إنسانية لغزة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: جريدة الشرق العربي.. مرجع أردني لتراثنا الإنساني

جلال حمام

صفقة غامضة.. قتال أم سلام؟

د.كريمة الحفناوى

ماذا نريد من قانون العمل الجديد

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

ردًا على اغتيال أبو طالب.. حزب الله يتعهد بتكثيف هجماته على إسرائيل

رسالة سرية من بلينكن لإسرائيل تكشف "حجر العثرة" في مفاوضات هدنة غزة

الانسحاب من غزة وجدول لوقف الحرب.. أبرز تعديلات حماس على مقترح الهدنة