وليد كمال: مشاركة إسعاد يونس في " ذات والرداء الأحمر" حلم ‏بالنسبالي

تحدث السيناريست وليد كمال عن عرض مسرحيته “ذات والرداء الأحمر”، خلال ‏موسم عيد الأضحي، قائلا إنه يقوم بالكتابة للأطفال منذ أكثر من 22 عامًا، وقدم ‏العديد من المسرحيات على المسرح القومي للأطفال.‏



وأضاف خلال لقائه عبر “القناة الأولى” اليوم الأربعاء، أن هذه ‏المرة الأولى التي أشارك فيها بمسرحية على المسرح القومي للعرائس، المسرح ‏الشهير الذي قدم “الليلة الكبيرة” لصلاح جاهين، وكان بالنسبة لي خيال وحلم، ‏فكتبت مسرحية ذات والرداء الأحمر، مستلهما فيها التراث العالمي المقرب لنا ‏جميعًا‎.

وتابع: “تشارك في المسرحية الفنانة إسعاد يونس، ومشاركتها كانت حلم ‏بالنسبة لينا، فمخرجة المسرحية اقترحت مشاركة ”صاحبة السعادة"، ولما وصلها ‏نص المسرحية فرحبت بالفكرة، ولما قرأت النص قالت «لو هتقدروا تنتظروني أنا ‏هكون معاكم، أنا مرحبة جدًا وعجبني النص جدًا".