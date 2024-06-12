وليد كمال: مشاركة إسعاد يونس في " ذات والرداء الأحمر" حلم بالنسبالي
تحدث السيناريست وليد كمال عن عرض مسرحيته “ذات والرداء الأحمر”، خلال موسم عيد الأضحي، قائلا إنه يقوم بالكتابة للأطفال منذ أكثر من 22 عامًا، وقدم العديد من المسرحيات على المسرح القومي للأطفال.
وأضاف خلال لقائه عبر “القناة الأولى” اليوم الأربعاء، أن هذه المرة الأولى التي أشارك فيها بمسرحية على المسرح القومي للعرائس، المسرح الشهير الذي قدم “الليلة الكبيرة” لصلاح جاهين، وكان بالنسبة لي خيال وحلم، فكتبت مسرحية ذات والرداء الأحمر، مستلهما فيها التراث العالمي المقرب لنا جميعًا.
وتابع: “تشارك في المسرحية الفنانة إسعاد يونس، ومشاركتها كانت حلم بالنسبة لينا، فمخرجة المسرحية اقترحت مشاركة ”صاحبة السعادة"، ولما وصلها نص المسرحية فرحبت بالفكرة، ولما قرأت النص قالت «لو هتقدروا تنتظروني أنا هكون معاكم، أنا مرحبة جدًا وعجبني النص جدًا".