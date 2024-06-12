الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدكتورة ياسمين عراقي: وزارة الشباب تواجه الأفكار الهدامة بالتوعية الميدانية

اكايمية الشرطة
اكايمية الشرطة

قالت الدكتورة ياسمين عراقي رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية بوزارة الشباب والرياضة خلال نقاشية بعنوان الأفكار الهدامة الدخيلة على المجتمع "التداعيات- آليات المواجهة" التي أقيمت بأكاديمية الشرطة، والتي تحدثت عن تأثير الأفكار الهدامة الدخيلة على الشباب ودور وزارة الشباب والرياضة في مواجهتها، أن الوزارة تقود دائما بعمل برامج توعوية وتدريب للشباب.

وأضافت أن وزارة الشباب والرياضة لديها منهجية في تأهيل الشباب في كافة المجالات من خلال خطط طموحة، وأن الوزارة تستهدف النشأ في المراحل العمرية الأولى على ٣ مراحل عمرية.

وقالت دكتورة ياسمين عراقي إن الشباب هم الفئة الأكثر تعرضا للأفكار المغلوطة والهدامة وبحكم عمل وزارة الشباب والرياضة نقوم دائما بعمل لقاءات توعوية سواء بشكل مباشر أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي للحفاظ على الشباب وتوعيتهم من هذه الأفكار المغلوطة، وادخالهم في الكيانات الشبابية لممارسة دورهم سياسيا عقب عمل دورات تثقيف سياسي لهم.

ونظمت وزارة الداخلية اليوم في مقر أكاديمية الشرطة حلقة نقاشية بعنوان الأفكار الهدامة الدخيلة على المجتمع "التداعيات- آليات المواجهة"  بحضور تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.

وشهدت الحلقة النقاشية حضور قيادات الشرطة وعدد رجال الدين وقيادات المجتمع المدني وعدد من الفنانين والسياسيين.

رئيس الإدارة المركزية وزارة الشباب والرياضة وزارة الداخلية دورات تثقيف سياسي

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