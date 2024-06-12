شريف الجبلي: الاستثمار في إنتاج الخامات الرئيسية يساهم في زيادة صادرات الخامات

ناقش مركز تحديث الصناعة مع اتحاد الصناعات سبل تعزيز التعاون المشترك لتطوير الصناعة ونمو الصادرات وأدوات النهوض بالاقتصاد المصري.

وأكد الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات ورئيس لجنة التعاون الأفريقي، علي أهمية توفير المناخ الجيد للنهوض بالصناعة بصفة عامة والصناعات الكيماوية بصفة خاصة من خلال توفير الدعم المادى وتحفيز الاستثمارات اللازمة لتعميق الصناعة المحلية.

وأشار الجبلي، إلي أهمية الاستثمار في الخامات اللازمة للإنتاج مثل البتروكيماويات كأحد المدخلات الرئيسية في المنتجات البلاستيكية، موضحًا إلي أن الاستثمار في إنتاج الخامات الرئيسية يساهم في زيادة صادرات تلك الخامات وتوفيرها للسوق المحلى لمنتجى البلاستيك مثل المواسير والتغليف وأدوات المائدة وكافة المنتجات البلاستيكية وكذا الخامات اللازمة للنهوض بصناعة المنظفات والورق والكرتون والبويات.

وطالب الجبلى بقيام مركز تحديث الصناعة بزيادة البرامج التحضيرية لتطوير الصناعة وتعزيز القدرات الصناعية وتحديثها لتواكب المنتجات العالمية وتحقيق قدره تنافسية تمكنها من فتح أسواق جديدة والتوسع في الأسواق الحالية.

ومن جانبها، قالت دعاء سليمه، الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، إن المركز يقوم بتقديم العديد من الخدمات للمصانع بهدف توطيد الصناعة الحالية وتقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير فرص عمل.

وأضافت سليمه، أن المركز يقوم بتقديم عدد من البرامج التحفيزية لتطوير الصناعة فى مصر وخاصة المرتبطه بالتصدير، كما يقوم المركز بالتعاون مع المبادرة الوطنيه لتطوير الصناعة (ابدأ)، والتي إنطلقت لتعزيز دور القطاع الخاص الوطنى فى توطين الصناعات الكبرى والمتوسطه والصغيره ومتناهيه الصغر.

وأشارت سليمه، إلى قيام مركز تحديث الصناعه بعمل معارض سلبيه لعرض احتياجات المصانع من قطع الغيار والتى يمكن إنتاجها محليًا وقد نجح المعرض السلبى فى عمل تشييك لعدد من الصناعات المغذيه مع عدد من المصانع التى كانت تستورد احتياجاتها من الخارج، مؤكده علي أهمية دور القطاع الخاص في تلبية وتطوير الصناعة فى مصر مثل توطين صناعة السليكون وإنتاج الصودا اش والذى يؤدى الى تقليل الفاتورة الاستيراديه والتوسع فى الصناعات المرتبطه.



