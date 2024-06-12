الأربعاء 12 يونيو 2024
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أيمن عبد الموجود: جميع البعثات تعمل من أجل توفير الرعاية الكاملة لحجاج بيت الله الحرام هذا العام

جريدة الدستور

قال أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، إن حجاج الجمعيات الأهلية كلهم متوجدون في مكة المكرمة واكتمل عددهم وفي انتظار التصعيد إلى مشعر عرفات يوم الجمعة القادم.

وأضاف عبدالموجود، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة هاتفية لـنشرة dmc، المذاعه عبر قناة "dmc"، أن جميع حجاج الجمعيات الأهلية بحالة جيدة وحاليا متواجدون جميعهم في مقر إقامتهم بالفنادق المخصصة لهم لكل المستويات شواء المستوى الأول أو التاني أو الثالث، والجميع يتلقى الخدمات والرعاية التي تم الإعلان عنها والمخطط لها قبل السفر.

وأكد أن هناك متابعة كاملة من خلال التنسيق مع البعثة الرسمية بمكتب شؤون حجاج مصر برئاسة مساعدة وزيرة الداخلية، بجانب متابعة مع كل البعثات النوعية وزارة السياحة وزارتي الصحة والأوقاف، موضحًا أن الجميع يعمل من أجل توفير الرعاية الكاملة لحجاج بيت الله الحرام هذا العام.


 

نشرة dmc حج الجمعيات حجاج مكة المكرمة مشعر عرفات DMC بيت الله الحرام

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