الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 350 قضية مخدرات و136 سلاحًا ناريًا في 24 ساعة

قضية مخدرات
قضية مخدرات

نجحت أجهزة وزارة الداخلية خلال مواصلة حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن خلال 24 ساعة في ضبط 350 قضية مخدرات، 136 سلاحًا ناريًا، وتنفيذ 84 ألف حكم قضائي.

ضبط 350 قضية مخدرات و136 سلاح ناري خلال 24 ساعة

تأتي الحملات الأمنية فى إطار مواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وبمناقشة المتهمين في جميع الوقائع اعترفوا بحيازتهم للمخدرات بقصد ترويجها، وتحررت المحاضر اللازمة وباشرت النيابات المختصة التحقيقات.

وزارة الداخلية امن القاهرة محكمة حكم ضبط 350 قضية مخدرات الداخلية مخدرات

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