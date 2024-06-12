"إكسترا نيوز" تبرز تغطية "الدستور" لمؤتمر الاستجابة الإنسانية لغزة

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تغطية جريدة "الدستور" لمؤتمر الاستجابة الطارئة لغزة، وكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونشر ملف تحت عنوان: "محاولة إنقاذ.. قادة العالم يدعون لإنهاء الحصار الإسرائيلي علي قطاع غزة".

قال الكاتب الصحفي محمد الجالي، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الثلاثاء، في مؤتمر الاستجابة الطارئة لغزة، الذي عقد في البحر الميت في الأردن، كلمة قوية جدًا، تؤكد بشدة موقف مصر الثابت لدعم القضية الفلسطينية والتحذير من العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية، والالتزام بوقف إطلاق النار وتنفيذ قرارات مجلس الأمن.

مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة

وأضاف الكاتب الصحفي، أن كلمة الرئيس السيسي كانت شاملة وتحدثت عن كل شيء، موضحًا أن تحذيرات الرئيس السيسي تؤخذ بمنتهى الجدية والقوة، وثمنت مواقف الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية، كما دعا الرئيس باقي دول العالم لأن تحذو نفس الاتجاه، حيث أن إقامة الدولة الفلسطينية هى السبيل الوحيد لإقرار السلام والاستقرار فى المنطقة والعالم.

وأكد "الجالى" أن زيارة الرئيس السيسي للأردن شهدت نشاطًا مكثفًا على هامش المؤتمر، حيث عقد الرئيس السيسي العديد من اللقاءات مع كل العاهل الأردنى والرئيس الفلسطينى، ورئيس المجلس الأوروبي، ورئيس سلوفينيا ورئيس وزراء اسبانيا، إضافة إبى مشاركته فى القمة الثلاثية مع العاهل الأردني والرئيس الفلسطيني، على الرغم من أن الزيارة استغرقت عدة ساعات فقط.

وعاد الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى أرض الوطن بعد مشاركته في رئاسة مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، الذي انعقد اليوم بمنطقة البحر الميت بالمملكة الأردنية الشقيقة.