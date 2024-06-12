رئيس جامعة بنها يستقبل أسقف شبين القناطر

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، نيافة الأنبا نوفير أسقف شبين القناطر وتوابعها، والوفد المرافق له، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وشيرين شوقى أمين عام الجامعة، ورفعت نان الأمين المساعد للجامعة للشئون الإدارية، وأيمن بيومي أمين الجامعة المساعد للشئون المالية، ورانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ورحب رئيس الجامعة بالأنبا نوفير أسقف شبين القناطر وتوابعها، والوفد المرافق له، معبرًا عن سعادته بالزيارة التي تعبر عن مدى عمق المحبة التي تجمع بين نسيج الأمة، داعيًا الله أن يحفظ مصر وشعبها وقيادتها السياسية وأن ينعم على شعبها بالأمن والاستقرار والرخاء.



من جانبه، عبر أعضاء أسقف شبين القناطر وتوابعها،عن خالص التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، مؤكدين على علاقات الود والمحبة والترابط التي تجمع الشعب المصري.

وافتتح الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، احتفالية الجامعة باليوم العالمي للتبرع بالدم بحضور الدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع الدكتورة نانسى عبد الحى مدير المركز الإقليمى لخدمات نقل الدم القومية ببنها.



وأكد رئيس جامعة بنها، أن الجامعة حريصة دائمًا على تقديم كافة الدعم والمساعدة في توفير دم كافي وآمن وفعال لمساعدة المرضى داخل محافظة القليوبية ، وذلك من خلال تنظيم عددا من حملات التبرع بالدم داخل كليات الجامعة والتي تتضمن أيضا تقديم بعض الخدمات الصحية المجانية التي يتم توفيرها للمتبرعين.



وأشار الدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم، يأتي من منطلق مسؤولية الجامعة الاجتماعية في نشر الوعي لدي الطلاب والمشاركة الإيجابية في حملات التبرع بالدم.