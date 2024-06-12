ماذا سيحدث لو ذبحت في شوارع الشرقية؟.. مدير "الطب البيطري" يجيب

قال اللواء دكتور إبراهيم متولى، مدير مديرية الطب البيطرى بالشرقية، إن هناك تشديدات كبيرة على ضرورة الذبح داخل المجازر الحكومية، لافتا إلى أن هناك تعليمات مشددة بفتح المجازر أمام المواطنين للذبح بالمجان.

أضاف متولي في تصريحات صحفية خاصة لـ"الدستور"، أن هناك أهمية كبيرة للذبح داخل المجازر، إذ صدرت تعليمات داخل المجازر بالذبح للأهالي مجانا في أيام العيد، منذ الساعة السادسة صباحا، لافتا إلى أن تلك الأهمية ترجع للطبيب البيطرى والذى يمثل درع وقاية وأمان للأهاي، حيث يتم الكشف الطبى البيطرى على الحيوانات قبل الذبح، للتحقق من الحيوانات المريضة أو التى لا تحقق شريعة الذبح الإسلامية.

أوضح أن قانون المجازر يمنع ذبح الإناث من الحيوانات للحفاظ على الثروة الحيوانية بعد التحقق من سلامتها، ويتم الذبح وفقا للسنة المحمدية من قطع المرئ والبلعوم والوريد الأيمن والأيسر، مع الإبقاء على العامود الفقرى لأن هناك بعض النبضات التى يرسلها المخ للعضلات فيتم حدوث انقباض للعضلات، ما يؤدى إلى تصفية جميع الدماء للذبيحة، مؤكدا أن الدماء بيئة مناسبة لنمو البكتيريا، فإنه كلما قلت نسبة الدماء كلما كانت اللحوم صحية وصالحة للتخزين لفترات بعيدة، وبعد الذبح يتم الكشف على الأعضاء الداخلية للذبيحة للتأكد من سلامتها.

أكد أنه وأثناء استقبال الأهالي في مجازر الحكومة، تسود حالة من الفرحة المنظمة، ويتم استقبال الأطفال بالبالونات والحلوى، لإدخال السرور عليهم وعلى ذويهم الضوابط لمنع الذبح فى الشوارع.

تابع مدير مديرية الطب البيطرى بالشرقية، أن الذبح خارج المجازر يتسبب في انتشار الدماء فى الشوارع وتلوث البيئة وتؤثر سلبا على الأهالى وعلى الذبائح أيضا، مؤكدا أنه دائما ما يختلط فى أذهاننا عيد الأضحى بمظهر الدماء فى الشوارع والطرق، أيضا الجلود الملقاة.

أكد أن هناك قوانين رادعة تم وضعها لمنع الذبح فى الشوارع، حيث تم تعميم توجيهات من الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لكل من جهاز شئون البيئة ومديرية الطب البيطرى ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور الدورى والتحقق من عدم الذبح فى الشوارع، كما أن هناك سيارات متنقلة تابعة للطب البيطرى وأطباء بطريين يجوبون الشوارع فى القرى والمدن للتوعية بأهمية الذبح داخل المجازر الحكومية وأنها مفتوحة مجانا للمواطنين.