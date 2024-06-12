فتح 4 مكاتب بريد خلال إجازة عيد الأضحي بالوادي الجديد

أعلنت الهيئة القومية للبريد مواعيد العمل بمكاتب البريد في الوادي الجديد خلال إجازة عيد الأضحي يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 18 و19 يونيو الجاري.

وأعلنت الهيئة تشغيل مكاتب البريد على مستوى الجمهورية خلال إجازة العيد الأضحى، تشغيل المكاتب الرئيسية بجميع المحافظات والمقدر عددها 348 مكتب بريد منتشرين على مستوى الجمهورية يومي "الثلاثاء والأربعاء" الموافقين 18 و19 يونيو، كما سيتم تشغيل مناطق التوزيع والمراكز اللوجستية الرئيسية يومي الأربعاء والخميس 19 و20 من يونيو الحالي.



وأكدت الهيئة، أنه سيتم استئناف العمل بجميع مكاتب البريد ومناطق التوزيع والمراكز اللوجستية بكامل طاقتها على مستوى الجمهورية يوم الأحد الموافق 23 يونيو.



وأعلنت أنه سيتم تشغيل مكاتب البريد الرئيسية في مدن الخارجة وباريس وموط والفرافرة بالوادي الجديد.

مواعيد تشغيل مكاتب البريد في عيد الأضحى

وأشارت الهيئة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إلى أنها قررت تشغيل المكاتب الرئيسية بجميع المحافظات والمقدر عددها ٣٤٨ مكتب بريد منتشرين على مستوى الجمهورية يومي الثلاثاء والأربعاء ١٨ و١٩ يونيو، كما سيتم تشغيل مناطق التوزيع والمراكز اللوجستية الرئيسية يوم الأربعاء والخميس ١٩ و٢٠ من يونيو الحالي، على أن يتم استئناف العمل بجميع مكاتب البريد ومناطق التوزيع والمراكز اللوجستية بكامل طاقتها على مستوى الجمهورية يوم الأحد الموافق ٢٣ يونيو.



وقال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن الهيئة اتخذت كافة التدابير والإجراءات التي تضمن تسهيل حصول المواطنين على جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية بكل سهولة ويسر، وذلك أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك.

ولفت إلى أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة انتظام العمل بالمكاتب الرئيسية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه وبالجودة المطلوبة وتذليل أي عقبات قد تواجه العاملين أثناء تأدية عملهم ومتابعة شكاوى المواطنين "إن وجدت"، بالإضافة إلى متابعة تغذية كافة ماكينات الصراف الآلي على مستوى الجمهورية خلال فترة العطلة الرسمية بما يضمن تسهيل حصول المواطنين على الخدمات وصرف مستحقاتهم المالية.