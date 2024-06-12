الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السكة الحديد: تخفيض سرعة القطارات على معظم الخطوط نظرًا لارتفاع الحرارة

قطار
قطار

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعليماتها لقائدي القطارات بتخفيض السرعة المقررة للقطارات على معظم الخطوط نظرًا لارتفاع درجة الحرارة التى تؤثر على القضبان والمعدات، موضحة أن هذا الإجراء ضرورى لتفادى أى طارئ حفاظًا على السلامة العامة للركاب وسلامة المعدات، على أن تتم عودة مسير القطارات للسرعة المقررة حال انخفاض درجة الحرارة.

متابعة درجات الحرارة بشكل يومي وعلى مدار الساعة ومدى تأثيرها على الخطوط 

وأكدت الهيئة أنه تتم متابعة درجات الحرارة بشكل يومي وعلى مدار الساعة ومدى تأثيرها على الخطوط، وبخاصة الوجه القبلى وذلك من خلال فرق الطوارئ المخصصة لذلك والمنتشرة على جميع الخطوط.

وأكدت الهيئة أن حركة القطارات منتظمة بجميع خطوط الوجهين البحري والقبلي، ولا يوجد ما يؤثر على حركة التشغيل.

وتتقدم الهيئة بالاعتذار للركاب عن التأخير الناتج عن ارتفاع درجة الحرارة، حيث إن ذلك خارج عن إرادة الهيئة.

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8 مصانع بالتعاون مع شركات عالمية.. خطة وزارة النقل لتوطين الصناعات

يذكر أن  الهيئة القومية لسكك حديد مصر تقوم بعمليات تطوير من خلال الصيانة الدورية للجرارات كل 15 يوما ويتم عمل عمرة بالورش كل 3 سنوات ويوجد بالهيئة عدد 33 ورشة صيانة موزعة بين مناطق الهيئة المختلفة  زابرز هذه الورش ورشة أسوان للسكك الحديدية المتخصصة في اعمال التجهيز اليومي للقطارات والصيانة الدورية للجرارات والعربات وتقع على مساحة 46714 مترا مربعا ويبلغ عدد العاملين بها 200 مهندس وعامل وهي متخصصة في أعمال التجهيز اليومي للقطارات والصيانة الدورية للجرارات والعربات.

وتتم أعمال التطوير بشكل دورى داخل الورشة، حيث تشهد الورشة أعداد جرارات وعربات غفيرة وتؤدي أعمال الصيانة الدورية والقدرة على أعمال التجهيز اليومي لعدد أكبر من الوحدات المتحركة مع زيادة أعداد الرحلات على الشبكة.

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وزير النقل يتفقد محطة أسوان للسكك الحديدية ويتابع تطوير ورشة أسوان

وتطوير ورش أسوان للسكك الحديدية يأتي في إطار تنفيذ وزارة النقل لخطة شاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية تشتمل على خمسة عناصر، هي: الوحدات المتحركة وتجديد السكة وتحديث نظم الإشارات والتطوير الشامل للورش، بالإضافة إلى تدريب وتثقيف العنصر البشري، وفي ضوء تنفيذ الوزارة  خطة شاملة لتطوير الورش القائمة.

الهيئة القومية لسكك حديد مصر القطارات السلامة العامة متابعة درجات الحرارة الخطوط الوجه القبلي

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