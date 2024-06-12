"التعليم" عن صعوبة امتحان الاقتصاد: لم نستقبل أى شكاوى (خاص)

ردت مصادر بغرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ما يتردد بأن هناك شكاوى من طلاب بصعوبة امتحان مادة الاقتصاد للثانوية العامة.

وقالت المصادر بغرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن الغرفة لم تستقبل أى شكاوى رسمية بصعوبة امتحان مادة الاقتصاد.

وأكدت المصادر، أن جميع أسئلة امتحان مادة الاقتصاد الذي انتهى طلاب الثانوية العامة اليوم، من المنهج، ولا يوجد أي أسئلة من خارج المنهج المقرر على الطلاب.

انطلاق امتحانات الثانوية العامة

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024، الإثنين، 10 يونيو، بأداء الطلاب الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا عالم، 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملًا.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

الإثنين 10 يونيو 2024: التربية الدينية + التربية الوطنية

الأربعاء 12 يونيو 2024: الاقتصاد + الإحصاء

إجازة عيد الأضحى المبارك من يوم السبت 15 يونيو 2024 إلى يوم الخميس 20 يونيو 2024

السبت 22 يونيو 2024: اللغة العربية

الثلاثاء 25 يونيو 2024: اللغة الأجنبية الثانية

السبت 29 يونيو 2024: الفيزياء + التاريخ

الثلاثاء 2 يوليو 2024: اللغة الأجنبية الأولى

السبت 6 يوليو 2024: الكيمياء + الجغرافيا

الاأربعاء 10 يوليو 2024: الجيولوجيا + الجبر والهندسة الفراغية + علم النفس

السبت 13 يوليو 2024: التفاضل والتكامل

الأربعاء 17 يوليو 2024: الأحياء + الاستاتيكا + الفلسفة

السبت 20 يوليو 2024: الديناميكا