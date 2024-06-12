الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سكرتير عام شمال سيناء: المحافظة تمتلك تراثا كبيرا من الهوية البصرية

الاجتماع
الاجتماع

قال اللواء أسامة الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، إن المحافظة تمتلك تراث كبير من الهوية البصرية تنفرد به عن باقي محافظات الجمهورية.

أكد السكرتير العام خلال الاجتماع الذي عقد برئاسته في حضور المهندس محمد رضوان، وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، وعلي غيط، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، والمهندسة مروة نصير، ممثل الجامعة الإقليمية، وأعضاء فريق العمل، على أن مشروع الهوية البصرية يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإعداد هوية بصرية لمختلف المحافظات طبقا لما تمتلكه كل محافظة من مقومات ومعالم تراثية.

أشار السكرتير العام إلى أهمية الهوية البصرية وارتباطها الوثيق بالبيئة المحيطة، وهو ما يؤثر ويعزز من قيم الولاء والانتماء لدى المواطنين بمختلف فئاتهم، خاصة الأطفال والشباب.

وأعلن السكرتير العام، عن تشكيل فريق عمل من مختلف الجهات المعنية لاعداد دليل الهوية البصرية لمحافظة شمال سيناء، مع اقتراح مصادر التمويل الحكومية وغير الحكومية لتنفيذ المشروعات الاسترشادية بالمحافظة لتطبيق الهوية البصرية، واقتراح البرامج الإعلامية التعريفية التي ستتم بالمحافظة لتأكيد أهمية خلق هوية بصرية للمحافظة بما يتناسب مع تاريخها وإبراز الوجه الحضاري للمحافظة في مختلف المدن.

واستعرض الغندور محاور الهوية البصرية والأهداف من خلق هوية بصرية للمحافظة ومنهجية وآليات العمل على إعداد الدليل وتنفيذ الهوية البصرية، بالإضافة إلى مناقشة دور كل جهة من الجهات المشاركة والاستماع للمقترحات والأفكار والاستفسارات من الجهات المعنية.

أشار إلى أن كل جهة من الجهات المشاركة في إعداد الهوية البصرية لشمال سيناء يجب أن تهتم بالمردود الثقافي والهوية الخاصة بالمحافظة، مؤكدا أن المردود الثقافي والعمارة تختلف من محافظة إلى أخرى.

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الهوية البصرية محافظات الجمهورية وزارة الإسكان وزارة التضامن الاجتماعي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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